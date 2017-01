Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Joana pede um tempo para pensar no convite e se aconselha com Tânia. Joana defende Ricardo para Tânia. Tita diz a Bárbara que pode atrapalhar a participação de Joana no concurso. Nanda e Renato se assustam com as coincidências entre o professor e Filipe. Flávio investiga a história de Joana. Lucas visita Martinha. Sula incentiva Joana a aceitar participar do concurso Garota Carioca. Nanda descobre que Renato fez um transplante de coração. Giovane vence seu segundo jogo e Gabriel o parabeniza. Joana aceita o convite de Flávio.

SOL NASCENTE

A Polícia Federal vasculha os documentos da Arraial Pescados, e Mario alerta Tanaka. Felipe questiona Sirlene sobre César. Vanda encontra a carta de amor escrita por Nuno e se emociona. Alice se desespera com as falsas pistas plantadas por João Amaro. Todos apoiam Alice, Tanaka e Mario. Mario afirma a Patrick que tem certeza de que César armou para Alice. Felipe fala sobre sua desconfiança com César para Patrick. Sirlene comenta com Dora que não confia em João Amaro. Gaetano insinua a Tanaka que Sinhá e Mocinha podem estar envolvidas nas falcatruas de César. Alice exige que César volte para o Brasil. Durante seu casamento, Chica tem uma visão e garante a Alice que foi César o autor da explosão das traineiras.

ROCK STORY

Diana avisa a Juca que Léo nunca mais se apresentará em suas produções. Lázaro oferece dinheiro para Marisa investigar a banda do filho de Gui. Nelson volta a cantar na churrascaria. Juca garante a Léo que Gui não é responsável pela dispensa do cantor no festival. Lorena fica chocada quando Júlia avisa que Alex foi preso. Lorena pede que William entregue um celular para Alex. Léo flagra Néia na casa de Lázaro. Júlia comenta com Daniel que teme que Alex conte à polícia que foi ela quem armou o assalto. Marisa conta a Lázaro que a banda 4.4 se apresentará em um shopping. Lorena avisa a Alex para não dedurar Júlia à polícia. Léo conta a Diana que Néia está na casa de Lázaro. Diana deduz que Lázaro armou para tirar Léo da apresentação do festival. Eva estranha quando Daniel diz que Manuela abriu mão da herança de Joel. Júlia pergunta a Lorena como ela sabe sobre o dinheiro que Alex roubou no assalto.

A LEI DO AMOR

Pedro chora nos braços de Laura. Antônio convence Marina a conversar com ele. Gustavo é agressivo com Salete. Yara briga com Misael por causa de Silvia. Ciro revela ao delegado sobre o compartimento escondido no armário de Magnólia. Letícia convence Helô a ir atrás de Pedro. Helô fica intimidada com Laura. Armando questiona o delegado sobre a liberação de Magnólia. Silvia fala com Ciro. Flávia reclama das atitudes de Misael. Vitória cuida de Caio. Salete acredita que Gustavo se livrará do vício. Magnólia é destratada pela família Leitão. Jáder sente ciúmes de Sansão. Hércules lamenta para Luciane a frieza de Tiago. Magnólia chora quando Vitória vai embora. Helô reclama de Laura para Pedro. Antônio dá o endereço de Marina para Elio. Vitória decide falar com Silvia. Pedro tem uma ideia para tentar convencer Ciro a ficar a seu lado. Silvia não acredita na história de Vitória. Elio entra no quarto de Marina.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Rubi, fingida, pede a Heitor que passe a noite com ela e depois se afastem para sempre. Marcos pede a Cristina que seja sua namorada. Ela diz que não pode aceitar porque está apaixonada por Caetano. Rubi diz a Cristina que talvez Caetano tenha se decepcionado, já que a viu sair com Marcos. Rosário diz à filha que deveria ter comentado com Caetano que Marcos é apenas um amigo. Lola diz a Cristina que Caetano ligou para cancelar o encontro. Dr. Belmiro comenta com Gatuno que fará com que Alessandro confie novamente nele e depois vai acusá-lo de fraude, pois não vai permitir que ele fique à frente do projeto. Rubi vai até a casa de Genaro e Elisa para levar alguns documentos e, chorosa, diz ao casal que está muito preocupada com a saúde de sua mãe e que, além do mais, não gostaria de abandonar a Universidade. Maribel, desconcertada, pergunta a Heitor por que não foi à igreja dar entrada nos papéis do casamento. Maribel, inconformada, diz a Heitor que o casamento foi cancelado e está preocupada, pois talvez não consigam encontrar data disponível em outra igreja. Alessandro, estranhando a atitude de Heitor, pergunta por que não deu entrada nos papéis de seu casamento. Heitor diz a Maribel que Alessandro o acompanhou até a igreja e que a data já está marcada. Alessandro, irônico, diz a Rubi que ela não conseguiu esconder sua decepção ao saber que o casamento de Maribel e Heitor não foi cancelado. Inácio, preocupado, telefona para Alessandro e diz que as falhas de memória de sua mãe são cada vez mais constantes. Alessandro diz que vai submetê-la a vários exames mas tudo indica que esteja com o mal de Alzheimer.

QUERIDA INIMIGA

Gladis insiste com Ernesto que lutará pela custodia das crianças. Ivan diz que Ernesto é mulherengo. Juliano leva Rose ao estúdio fotográfico. Helena diz a Rose que ela, felizmente, é casada e não se interessaria por Juliano. Helena tira fotos de Rose e Juliano se mostra orgulhoso por tão belas que as fotos saíram. Ele pede a Rose que se case com ele. Paula, Maria, Greta e Valéria se juntam para a festa de despedida de Valéria. Ernesto volta ao trabalho e agradece Raimundo por todo seu apoio. Ele diz que está namorando Lorena. Mônica tenta convencer Ivan a ser contra Ernesto e Lorena, mas ele se nega. Vasco diz a Jaqueline que não confia em Sara. Lalo pede permissão a Bárbara para sair, mas ela diz que precisa de seus serviços. Alonso pede a Lorena que o explique sua relação com Lalo, pois está cheio de dúvidas e pede desculpas por tratá-la mal. Zulema decide deixar de fazer dieta, pois crê que Omar já não mais a ama. Omar vai a farmácia comprar um estimulante, mas o exigem a receita. Alonso tem muito trabalho para ir examinar Hortência e Bruno se oferece para ir em seu lugar. Ernesto descobre que Ivan não está indo à escola. Betina decide ir atrás de Ivan. Ivan está em um bilhar. Bruno examina Hortência e pensa em voz alta, dizendo que ela não pode ouvi-lo, pois é um vegetal. Hortência abre mais os olhos.

A GATA

Raí propõe ter uma relação com Inês, mas ela o rejeita. Silencioso diz a Paulo que pelo bem de seu matrimonio ele deveria mudar de casam, pois Lorena nunca vai aceitar Esmeralda. Paulo nega, dizendo que sua mãe se tornou uma mulher boa. Esmeralda tenta fazer as pazes com Lorena. O Silencioso diz a Damião e ao advogado Osório que precisam averiguar o que ocorreu com a fortuna Martinez Negrete. Mônica diz a Lorena que Paulinho disse tê-las escutado falando de Esmeralda. Mônica conta a Paulo mentiras sobre Esmeralda. Lorena, Gisele e Edgar entram em acordo com uma armadilha para separar Paulo e Esmeralda. Para reiterar seu amor por Esmeralda, Paulo a presenteia com um anel. Lorena, cheia de ódio, crê ver Augusto caçoando de seus planos. Esmeralda diz a Lorena que por amor a seus netos e a Paulo, elas devem fazer um esforço para se tratarem bem. Lorena começa a gritar e a agredir-se. Ela faz Paulo acreditar que Esmeralda a maltrata. Lorena recrimina Esmeralda por ter aceitado um anel fino e caro enquanto a situação econômica que vivem é muito ruim. Ela pede que Esmeralda a dê para que o venda. Ingênua, Esmeralda o entrega a Lorena. Raí tenta abusar de Inês. Garibaldo chega e a defende. Garibaldo diz a Inês que a dará dinheiro suficiente para que vá para longe. Inês responde que não quer seu dinheiro.

CARINHA DE ANJO

Nicole chega atrasada para a sessão de fotos de um catálogo de moda. A família Lários vai almoçar na casa de Vitor. Inácio e Cecília chegam na casa nova de Fátima com comida, o que deixa Fabiana feliz. Nicole faz a sessão de fotos para uma coleção de catalogo e é elogiada. Haydee vai pescar e leva Flávio para lhe acompanhar. A ideia de Haydee é forjar um encontro inesperado com o delgado Peixoto, que tenta conquistar. Dulce Maria encontra mais uma vez Tereza em seus sonhos. A mãe da pequenina tenta convencer Dulce Maria desistir da ideia de conseguir ser expulsa do colégio. Delegado Peixoto manda um peixe que pescou de presente para Rosana. Cecília passa mal mais uma vez.

NOVELA DA BAND

EZEL

Ezel se decepciona com Ramiz ao saber que foi parte de um plano. Ali e Ezel se encontram no cemitério ao lado do túmulo de Eren. Ezel marca um encontro com Bahar. Merti analisa alguns documentos sob a vigilância de Sebnem.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

O Sargento de Milícia vai até a casa de Leôncio. O oficial estranha que Leôncio não levou nenhum tiro. Dr. Paulo visita Helena. O Sargento de Milícia estranha que Leôncio não levou nenhum tiro. Dr. Paulo visita Helena. Comendador Almeida diz à Isaura que Leôncio é um mentiroso.

A TERRA PROMETIDA

Mara diz duvidar que Milah esteja curada. Josué avisa que não vai tolerar preconceito no acampamento. Em conversa com Ruth, Sama diz que é melhor não contar nada sobre a gravidez para Boã. Mara provoca a família de Orias. Acsa chama a atenção da megera. Hoão e Jafiá dizem que não seria nada mal raptar Aruna. Otniel diz admirar a atitude de Acsa. Eles se beijam. Adonizedeque diz que é uma grande ideia sequestrar a esposa de Josué. Inês lamenta o preconceito de Mara. Otniel pede a mão de Acsa a Calebe. Adonizedeque conversa em particular com Abul e diz que não manterá a aliança com os outros reis. O monarca de Jerusalém então ordena que capturem a esposa de Josué. Jéssica discute com Mara e diz que não continuará a apoiando. Mostrando sinais de loucura, Adonizedeque conversa com as caveiras da Rainha e da Rainha-mãe. Mireu conversa com Lina e diz estar preocupado com a missão. Temendo se sujar, Haniel diz precisar de luvas para cuidar das ovelhas. Lina percebe o interesse de Ula em Mireu. Mara desabafa com Racal e diz estar decepcionada com Jéssica. O cananeu começa a falar de Baal e outros deuses pagãos.

