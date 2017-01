Com Sisu prorrogado, veja quatro dicas para aumentar as chances de obter uma vaga

As inscrições para a primeira edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2017 terminam às 23h59 de domingo (29). São oferecidas mais de 238 mil vagas em 131 instituições públicas de ensino superior.

“É preciso estar bem informado para saber se a rota que você escolheu é a mais vai te beneficiar. Uma forma é analisar os resultados anteriores do Sisu, verificar a série histórica das notas e analisar sua pontuação no Enem”, diz Ristoff.

As notas de corte são atualizadas todos os dias à 1h. Elas revelam o desempenho do último candidato virtualmente classificado. Por isso, o estudante não pode fazer a inscrição e “abandoná-la”: como o sistema segue em atividade, é possível que no momento em que ele se inscreveu tenha chance de ser convocado para a vaga, mas a situação mude no dia seguinte.