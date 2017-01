Com estádios interditados, jogos em Corumbá e Costa Rica são adiados pela FFMS

O Ministério Público Estadual (MPE) confirmou nesta sexta-feira (27) a interdição dos estádios Arthur Marinho, em Corumbá, e Laertão, em Costa Rica. Com isso, a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) já anunciou o adiamento das partidas entre Corumbaense e Águia Negra, que aconteceria sábado (28), e Costa Rica contra Serc, agendada inicialmente para o domingo (29). Ambos os jogos foram remarcados para o dia 15 de fevereiro, às 20h15, nos mesmos locais, casos as correções sejam feitas.

De acordo com a Promotoria, foram encontradas irregularidades nos laudos dos dois estádios, entregues na semana passada. O estádio em Costa Rica apresenta falta de várias páginas nos laudos aprovados pelo Corpo de Bombeiros e pela Vigilância Sanitária, enquanto o Arthur Marinho ainda está em análise, não podendo ser liberado antes do fim da avaliação.

Com uma semana para corrigir as falhas apontadas, os responsáveis pelos estádios já foram comunicados da decisão e terão até a próxima sexta-feira (3) para entregar os documentos que ainda restam, para que ocorra uma nova análise e caso esteja dentro do que a lei exige, os locais serão liberados para o estadual.

Sem jogos neste final de semanas, as equipes ganham uma semana a mais de preparação antes de estrearem oficialmente pela competição. O Costa Rica será o primeiro a entrar em campo, diante do União/ABC, no dia 4 de fevereiro, no Morenão. No dia seguinte será a vez do Corumbaense, que visita o Ivinhema, no estádio Saraivão.

