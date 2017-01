Central de Tratamento de Resíduos terá vida útil de pelo menos 25 anos. Coletiva seletiva de lixo já está na pauta destacou Krug

Na manhã desta sexta-feira foi entregue oficialmente a licença para o funcionamento da CTR (Central de Tratamento de Resíduos) de Chapadão do Sul. A solenidade contou com a presença do o secretário estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Werruck e autoridades municipais. O evento coincide com o mês de lançamento da campanha “Cidade Limpa” e o prefeito João Carlos Krug aproveitou para destacar a conquista e firmar compromisso com a comunidade.

Segundo ele o local destinado para depósito de resíduos será importante para evitar doenças, principalmente do mosquito aedes aegypti. Krug enfatizou que o segundo passo é a realização da coleta seletiva em Chapadão do Sul. Já o secretário estadual destacou a importância da estrutura do município também para a região. Ponderou que o setor público não atende toda a demanda, que torna fundamental as PPPs (Parcerias Públicas Privadas). (Redação com foto do www.msnoticias.com.br)