Secretaria de Obras realiza tapa buracos nas ruas da cidade

A Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, através da Secretaria Municipal de Obras está realizando uma Operação Tapa Buracos nas ruas da cidade, visando à preservação do asfalto.

De acordo com o Secretário Ivanor Zorzo, a operação será feita em todas as ruas da cidade e o tapa buraco é uma ação desenvolvida para melhorar as ruas da cidade dando maior comodidade a população que circula por esses locais.

“A Operação Tapa Buracos melhora o tráfego dos veículos e também a conservação da malha viária, evitando transtornos à população e deixando a cidade mais harmoniosa”, mencionou Zorzo.

Assecom PMCS

Comentários