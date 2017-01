Prefeitura de Chapadão do Sul realiza melhorias nas ruas de terra do Parque União

Atendendo as necessidades da população, a administração municipal iniciou ontem (25), melhorias nas ruas do Parque União, serão feitos tapa buraco e o cascalhamento das mesmas, para uma melhor locomoção dos moradores.

Os trabalhos tiveram inicio na Av. Minas Gerais, e não tem previsão de término, devido às chuvas. Segundo o secretário de Obras Ivanor Zorzo, a ação está sendo realizada de forma emergencial, e conforme a chuva for permitindo as demais ruas que necessitam de manutenção serão alcançadas.

O prefeito João Carlos Krug, se mostrou preocupado com a situação das ruas e dos moradores que encontram dificuldades para chegar a suas residências, pediu ao secretario atenção máxima a esta situação, e conta com a compreensão dos moradores, pois, é um período chuvoso e isso dificulta a agilidade do trabalho, mas afirmou que todas as ruas serão consertadas.

Assecom PMCS

