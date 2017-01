Polícia Ambiental autua em R$ 3,5 mil infrator detido transportando cinco jacarés vivos e carne do animal

Policiais Militares Ambientais de Mundo Novo foram acionados por Policias do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), em virtude da prisão ontem (25) à noite, de um infrator que transportava em um veículo cinco jacarés vivos e carne do animal, no município de Eldorado. Na delegacia de Polícia Civil daquela cidade, para onde havia sido encaminhada a ocorrência, a PMA verificou em uma saca plástica, cinco exemplares vivos de jacaré e carne da cauda de dois animais.

O infrator informou que teria capturado e abatido os animais em uma lagoa no assentamento Itamarati, no município de Ponta Porã. A PMA confeccionou um auto de infração administrativo e arbitrou multa de R$ 3.500,00 contra o infrator. Ele responderá pelo crime de caça e transporte de produto da caça ilegal, com pena prevista de seis meses a um ano de detenção.

Os jacarés vivos foram encaminhados à Fazenda Green Farm CO2 FREE, localizada no município de Naviraí, a qual possui estrutura para recebimento dos animais, que ficam à disposição dos técnicos do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), de Campo Grande. O CRAS decide sobre remoção ou soltura dos jacarés.

