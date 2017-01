O Conselho Municipal de Educação de Chapadão do Céu convida para assembléia

O Conselho Municipal de Educação convida

os trabalhadores da educação pública (profissionais da educação);

os pais de alunos das instituições educacionais públicas municipais (escolas e CEMEIs);

os diretores das instituições educacionais públicas municipais (escolas e CEMEIs);

os mantenedores/representantes das instituições de ensino do setor privado (escolas particulares, comunitárias, confessionais, filantrópicas)

Para participarem de uma assembleia a ser realizada na Escola Municipal Flores do Cerrado, no dia 01/fevereiro/2017, às 10:30 h , com o objetivo de eleger

01 Conselheiro titular e 01 suplente representantes dos trabalhadores da educação pública (profissionais da educação);

02 Conselheiros titulares e 02 suplentes representantes dos pais de alunos das instituições educacionais públicas municipais (escolas e CEMEIs);

01 Conselheiro suplente representante dos diretores das instituições educacionais públicas municipais (escolas e CEMEIs);

01 Conselheiro titular e 01 suplente representantes das instituições de ensino do setor privado.

Para comporem o Conselho Municipal de Educação.

O Conselho Municipal de Educação é um órgão responsável por discutir assuntos da educação, interpretar leis educacionais, estabelecer normas para a educação sob sua responsabilidade, auxiliar a Secretaria de Educação entre outras funções.

O mandato de Conselheiro é de 04 anos, porém a cada 02 anos se renova o mandato de 1/3 e 2/3, alternadamente.

Atenciosamente,

Elielson Ferreira Bezerra – Presidente do CME

