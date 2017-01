Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES Amizades felizes, sucesso profissional, social e financeiro é o que prenuncia este dia para você. Poderá ter, por outro lado, algum aborrecimento passageiro provocado pelos filhos ou pais. Devido as suas novas ideias, você estará se sentindo mais livre e independente em relação aos seus envolvimentos emocionais.

TOURO Positivo fluxo astral, mas desde que tenha nascido no primeiro ou segundo decanato, para assinar contratos ou documentos importantes. A condição física e mental está em ascensão, juntamente com o setor profissional.

GÊMEOS Algumas contrariedades em seu lar estarão previstas para o período da manhã. Por outro lado, o fluxo é favorável para jogos na loteria. Bom fluxo para negócios. No amor, o seu interesse por uma aventura e pelo risco, pode estar evidente.

CÂNCER Muitas oposições deverão surgir, logo às primeiras horas do dia. Mantenha a calma, pois conseguirá superar todas, com facilidade. Lucros inesperados, através de jogos, sorteios e da loteria.

LEÃO Dia em que receberá benefícios inesperados, conseguirá atrair a simpatia dos outros e será muito feliz em sua vida familiar, amorosa. Sucesso profissional e financeiro. Viagem e contatos pessoais propícios.

VIRGEM Os fluxos poderão ajudá-lo, surpreendentemente, no período da manhã. Tudo se resolverá da melhor forma possível e com perspectivas das melhores. Lucros e vantagens à tarde e a noite. Dia neutro para o amor.

LIBRA Dia em que exigirá o máximo de sua inteligência para que possa conseguir realizar seus anseio e desejos. O fluxo astral é dos melhores para a sua saúde, para tratar com religiosos e para solicitar favores.

ESCORPIÃO Há indícios de êxito nas questões que demandem sigilo, loteria, jogos, esportes e casamento. Dia excelente para resolver um problema financeiro. Deixe para trás os pensamentos obscuros e substitua-os por ações mais independentes e seguras.

SAGITÁRIO Grandes possibilidades de sucesso estão ao seu redor. Procure ser mais amigo e cortês, a fim de ganhar dinheiro e conquistar simpatias. Possibilidades de ganho na loteria ou ter sua situação mudada para melhor a qualquer momento.

CAPRICÓRNIO Agir com prudência e decisão, será a norma principal e válida para este dia. Quaisquer dificuldades que possam surgir, serão facilmente contornadas. Conte com os familiares. Faça poupança ou evite os gastos.

AQUÁRIO Dedicar-se a rotina é o melhor que pode fazer neste dia. Pense nos problemas como quem tenta solucionar um quebra-cabeças e encontrará a solução adequada. Terá uma ideia feliz a respeito dos seus próprios assuntos.

PEIXES Você atravessa um bom período material do ano. Poderá progredir muito através do próprio esforço. O momento é ideal para você arriscar-se em novos projetos ou até mesmo, arriscar-se em um novo relacionamento afetivo.

