Hoje tem a Quinta do Peixinho Frito no Barzinho Oriental

Nesta quinta-feira (26), tem a promoção Quinta do Peixinho Frito no Barzinho Oriental em Chapadão do Sul. Onde as porções do cardápio N° 02 até a 12 sai por R$25.99

Promoção válida somente para esta quinta-feira ou enquanto durar os estoques.

Dia 01 de Fevereiro tem rodizio de comida japonesa.

Agora o Bazinho Oriental tem promoções todos dias.

Confira as promoções:

Terça dos Temakis que sai por R$11,99

Quarta do Combo Rodizio R$59.99

Quinta do Peixinho Frito porções do cardápio N° 02 até a 12 sai por R$25.99

Sexta dos Uramakis porção com 8 unidades por R$12,99,

Sábado do Hot Holl porção com 8 unidades por R$14,99

Domingo do Happy Hour das melhores marcas de cervejas por R$7,00 a garrafa de 600ml.

O Barzinho Oriental fica na Avenida Oito em frente à Praça 23 de Outubro em Chapadão do Sul. Telefones Delivery (67) 9 8406-0146 (VIVO) ou 9 8135-0070 (WhatsApp).

