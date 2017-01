Fundação Chapadão iniciou o Tuor da Soja

Com o objetivo de avaliar o comportamento de cultivares de soja, a Fundação Chapadão, iniciou nessa quinta-feira 26, o Tour de Soja 2017. Foram instalados vários campos de ensaio com 88 variedades de cultivares, sendo 31 RR e 57 com tecnologia INTACTA RR2 PRO.

Participaram do Tour 25 empresas e centenas de pessoas, entres produtores, gerentes de fazendas, agrônomos, técnicos agrícolas.

O Objetivo do trabalho foi conhecer o comportamento das diversas cultivares de soja, nesta região, com a utilização de variado tipo de plantio, adubação e uso de produtos no controle de praga e doenças.

A abertura do Tour foi com a presença do Prefeito João Carlos Krug, que falou da importância dos Trabalhos da Fundação Chapadão, para o desenvolvimento da cultura no município e em outras regiões. Das boas perspectivas de colheita que até o presente momento, estão sendo obtidas. Também participaram do Tour, o presidente do Legislativo, Alírio Bacca, vereador Elton Silva Paulo Lupatini, Elton Silva e Toninho Assunção, e o Presidente do Sindicato Rural Lauri Dalbosco.

O Próximo Tour acontece no município de Chapadão do céu e encerra no município de Costa Rica, na Região da Baús.

Comentários