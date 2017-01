Firmada nova parceria entre Secretaria de Educação e IACO

Aconteceu uma reunião na Sede da IACO, com o Gerente Geral da IACO Edson Rocha, o Secretário adjunto Arqº. Ricardo Bannak da Secretaria Municipal De Infraestrutura E Projetos (Seinfra), a Diretora da Escola Ribeirão Polo Vânia Quirino, sua secretária Valdice de Almeida, o Presidente da APM (Associação de Pais e Mestres) Aldair Jandrey e a professora Elizete Carrijo.

A pauta da reunião foi o ensino na Escola Ribeirão Polo, a abordagem do novo projeto arquitetônico de ampliação para a escola (onde poderá ser matriculados mais de 74 alunos no ensino regular e no projeto de alfabetização), também foi apresentado o Projeto de Alfabetização, Escrita E Leitura, que tem o intuito de alfabetizar jovens e adultos, aceito pelo Gerente Geral Edson Rocha.

Após a reunião o Secretário Adjunto Arqº. Ricardo Bannak fez o levantamento de toda a manutenção e do que será preciso adequar para que as instalações da Escola venha ter a acessibilidade para o portador de necessidades especiais (PNEs).

O material para a ampliação e reforma e a mão de obra serão providos pela IACO que entende a grande necessidade de melhorar a edificação para a comunidade local.

A Secretaria de Educação e a direção da Escola Ribeirão Polo agradecem ao apoio e a parceria recebida da IACO através do Edson Rocha, do Presidente da APM da escola Aldair Jandrey.

