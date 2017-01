Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Joana chega para assistir ao jogo de Giovane e incentiva o namorado. Lucas tenta falar com Luiza sobre seu filho, mas Tânia o interrompe. Rômulo afirma a Sula que é apaixonado por Nanda. Ricardo e Caio disputam Tânia, que se irrita. Gabriel vence o primeiro jogo contra Giovane. Flávio entrevista Bárbara para o concurso Garota Carioca. Nanda olha para Renato e acredita ver Filipe. Gabriel provoca Caio, e Giovane o aconselha. Flávio convida Joana para participar do concurso Garota Carioca.

SOL NASCENTE

Sinhá e João Amaro comemoram a atuação de César contra Alice. Tanaka visita Mocinha. Ralf comenta com Vittorio que teme que Lenita se descontrole por causa de sua filha. Luzia e Neide chegam a Arraial do Sol Nascente para abençoar o casamento de Chica e Quirino. Flavinha revela a Lenita que foi adotada. Damasceno descobre que o ex-chefe de César foi enganado pelo vilão. Felipe questiona Sócrates sobre a suposta empresa investidora da Arraial Pescados. Luzia e Chica falam sobre suas visões com Alice. Louzada interpela Alice e afirma que a Arraial Pescados está sob investigação da Polícia Federal.

ROCK STORY

Gui tenta proteger Júlia. Lázaro comenta com Ramon que Marisa é a pessoa indicada para aproximá-lo da banda. Gui pede ao delegado que Júlia faça o reconhecimento de Alex. Romildo e William oferecem dinheiro para Marisa ir ao hospital onde Alex está internado, a fim de ajudá-los a resgatar o bandido. Nicolau demonstra paixão por Luana. Nicolau fica tenso quando Haroldo avisa que Gilda marcou uma consulta médica para o filho. Yasmin esconde de Zac seu bom desempenho nas provas para não deixar de ter aulas com ele. Gui resolve continuar a terapia com Eva. Yasmin beija Zac. Lázaro pede a um amigo produtor que cancele o show de Léo. Diana fica surpresa por Juca ter colocado a banda 4.4 no lugar da apresentação de Léo.

A LEI DO AMOR

Mileide pede para Yara dar um recado a Helô. Ruty Raquel fala com Marina sobre Tiago. Pedro conta para Magnólia que Ciro foi preso. Yara leva Silvia para sua casa. Ciro afirma ao delegado que Magnólia assassinou Beth. Tião vai ao antigo apartamento de Marina. Salete encontra Gustavo em sua casa. Laura decide se encontrar com Pedro. Magnólia é levada para a delegacia. Helô vê Tiago falando com Laura sobre Pedro. Silvia ouve Misael ofendendo Ciro. Magnólia se assusta ao ver Ciro na delegacia. Antônio pede para conversar com Marina. Laura encontra Pedro.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Alessandro critica Rubi por tê-lo beijado. Ela diz que o beijou apenas para se certificar de que já não sente nada por ele. Heitor chega à casa de Maribel e é interceptado por Rubi, que pergunta como vão explicar para Maribel que já não trabalham juntos. Ela tenta beijá-lo, mas Heitor se afasta. Maribel diz a Heitor que Rubi anda muito sensível por causa do casamento, pois acredita que a amizade das duas terminará. Alessandro diz a Heitor que Rubi está definitivamente fora de sua vida e por isso não precisam brigar por causa dela. Inácio fica preocupado ao perceber que Carla tem apresentado falhas de memória. Alessandro comenta com Heitor que percebeu que sua mãe esquece os acontecimentos mais recentes e diz que pode ser o primeiro sintoma do mal de Alzheimer. Rubi vai até a empresa de Heitor, diz que já não pode continuar escondendo o que sente por ele e lhe dá um beijo. Genaro fica surpreso ao flagrar Heitor e Rubi se beijando. Heitor tenta se explicar, diz que estava apenas tentando consolá-la e jura que não há nada entre eles. Raul e Paco discutem por causa de Lorena. Genaro questiona Heitor sobre seus sentimentos por Maribel e o aconselha a pensar bem antes de marcar o casamento, pois não permitirá um escândalo depois que os convites forem entregues. Heitor beija Rubi, diz que está muito confuso e que não quer magoá-la e nem a Maribel. Rubi, hipócrita, diz que lutou muito contra seus sentimentos e que também se sente mal por causa de Maribel, que é sua melhor amiga.

QUERIDA INIMIGA

Depois do problema que teve com Alonso, Toribio vai ao apartamento de Paula. Alonso vai atrás do pai, mas ele se nega a voltar. Jaqueline faz que Sara perca a paciência, pois fica a provocando. Arthur suspeita que Sara está roubando sua avó e entra em seu escritório para buscar alguma informação que a comprometa. Ele acaba levando uma pasta com extratos da conta de Sara. Mais tarde, ele os lê e descobre que Sara desviou grandes quantias de dinheiro da empresa de Hortência para contas particulares. Darío e Jaqueline vão ao juizado para resolverem suas pendências. Eles seguem decididos que querem se divorciar. Jaqueline tem o descaramento de pedir uma pensão a Darío, mas ele se nega firmemente, ambos acabando assinando o pedido. Ernesto leva Lorena para um passeio e diz que a ama. Ela confessa o mesmo e eles se beijam. Ernesto e Lorena passam a noite conversando e Maria e Rose se preocupam com ela. Lalo diz a Sara que já é hora de ela dar outro cheque de cinquenta mil. Betina se sente deprimida porque não sabe nada de Ivan. Zulema diz a Diana e Bruno, que acabaram de chegar da lua de mel, que Hortência sofreu um acidente. Bruno fica preocupado. Bárbara vai às compras com Lalo para ajudá-lo a vestir-se melhor. Ele a diz que o dinheiro é de uma herança. Valéria e Arthur contam a seus filhos que vão se divorciar. Valéria diz a Arthur que ela levará as crianças para viver com sua família. Arthur suplica para que ela não os leve. Alonso diz a Bruno que agora é o chefe da clínica. Bruno se zanga e o acusa de apunhalá-lo pelas costas. Ernesto e Lorena levam Ivan, Gina e Alessandro para um passeio no qual eles se divertem muito, mas Gina se perde e Alessandro cai e se machuca. Pouco tempo depois encontram Gina e levam Alessandro ao hospital. Nesse tempo Sara aparece e Lorena a vê. Sara diz a Alonso que precisa dele. Alonso pede que ela não o amole mais com isso, pois já se decidiu que entre eles nada mais será possível. Ivan culpa Ernesto por tudo que ocorreu a sua família. Ele chama sua tia Gladis para que o ajude. Lalo diz a Bárbara que ela tem uma aparência muito jovem e é uma mulher muito bonita. Rose e Juliano vão passar um dia no campo, e ela se queixa que ele não come nada. Juliano a pede que entenda seu trabalho e diz que não pode engordar, porém todo esse esforço é para que possam se casar. Zulema diz a Maria que está convencida que Omar tem uma amante. Gladis diz a Ernesto que vai brigar pela custodia das crianças. Ivan acusa Ernesto de não dar atenção a ele e seus irmãos e diz que quer ir viver com Gladis.

A GATA

Paulinho diz que Mônica não o agrada, porque em sua presença seu pai parece não se sentir bem. Lorena obriga uma empregada a dizer que Paulinho está muito pálido. A empregada responde que sabe que sua real intenção é tirar Esmeralda de sua casa. Lorena diz que odeia Esmeralda mais do que tudo e irá tirar Paulinho dela. Inês pergunta a Rita o que Garibaldo disse sobre seu pedido. Rita responde que é melhor que ela se esqueça de Garibaldo, porque ele disse que para ele, Inês e seu filho estavam mortos. Lorena tenta impedir Esmeralda de ver seu filho. Esmeralda responde estar cansada de seus maus tratos, mas que impedir que ela veja seu próprio filho, isso ela jamais vai permitir. Paulinho diz a sua mãe que Mônica não o agrada, porque quando ela e sua avó se encontram, só ficam falando mal dela. Inês diz a Raí que dói ver Garibaldo transformado em um senhor, que seguramente tem esposa e filhos o esperando em casa.

CARINHA DE ANJO

Fátima conversa com a irmã após muito tempo e lhe presenteia com jujubas. Rosana telefona para o delegado Peixoto e diz que aceita ir com ele para um show sertanejo. Cecília conta para Fátima que descobriu com o tempo que seu carinho não é apenas por Dulce Maria, mas que também está apaixonada por Gustavo. Fabiana e Pascoal ajudam Fátima com a mudança de sua casa nova. Doutor André diz para Cecília que se ela quiser ele pode dizer para a Madre Superiora que ela precisa de alguns exames para adiar sua mudança para o colégio do Rio Grande do Sul. Rosana presenteia Emílio com a roupa de “Super Eu”. O garoto diz para a mãe que quer ajudar Dulce Maria a sair do colégio.

NOVELA DA BAND

EZEL

A jornalista procura pelo gerente, mas se assunta ao se deparar com um homem armado que começa a persegui-la. Ramiz se preocupa com a segurança da filha. Bahar pede para Eysan escolher entre ela e o pai. A jornalista anda pela casa e é surpreendida pelo atirador do café. Ali ameaça Serdar com uma faca. Muntaz acorda no hospital e pede para que Ezel se retire do quarto.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

O conde de Campos morre ao lado de Tomásia. André conhece Bernardo, outro escravo fugitivo. Coronel Sebastião nega empréstimo a Henrique. Tomásia acusa Leôncio pela morte do conde de Campos. Rosa ameaça Isaura com uma faca. Gabriel descobre que o Dr. Paulo quer se casar também com Helena.

A TERRA PROMETIDA

Finéias conversa com Bogotai e fala sobre os costumes hebreus. Adonizedeque fica inconformado com a recusa de Ula e pede para Abul tentar convencê-la. O oficial vai até a taberna e a entrega uma grande quantidade de ouro. Iru e Jéssica se beijam. Eles são flagrados por Elias. Adonizedeque recebe Ula no palácio e pede para ela contar mais uma de suas histórias. Jéssica diz ter correspondido o beijo de Iru e Elias permite o namoro deles. Aiúde faz reclamações da esposa para a filha e o genro. Mara e Racal seguem em busca de matéria-prima para o feitiço. Enciumada, Úrsula distrata Ula e deixa a sala do trono. Abul conversa com a princesa e diz que fará de tudo para garantir seu futuro reinado. Racal entrega uma poção para Mara e diz que ela precisa sorrir para o feitiço da beleza fazer efeito. A vilã vai para casa e Aiúde diz que ela está deslumbrante. Mostrando sinais de loucura, Adonizedeque conversa com os cadáveres de sua mãe e ex-esposa. Mireu propõe um namoro de fachada com Ula para afugentar o rei Adonizedeque. Mara acorda e percebe que precisa sorrir para notarem sua beleza. Iru avisa aos familiares sobre o namoro com Jéssica. Sama sente tontura e passa mal. Ruth a ampara. Raabe aceita ajudar no trabalho de integração dos gibeonitas. Darda examina Sama e avisa que ela está grávida. Mara fica indignada ao saber que Raabe vai liderar um grupo destinado a auxiliar os sacerdotes na educação dos estrangeiros.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

