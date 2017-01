Chuvas tem castigado Cassilândia nos últimos dias

As chuvas dos últimos dias têm castigado Cassilândia, provocando vários estragos na cidade.

As intensas chuvas, destruíram grande parte do canal construído no Córrego do Cédro. O nível da água e das enxurradas, provocaram vários desmoronamentos ao longo do canal e também valetas por onde passou a enxurradas.

A pouco dias, o córrego do Palmito, que também é possui um escoamento de água canalizado, não foi suficiente para suportar o grande volume e transbordou em várias partes, alagando a Avenida Juraci Lucas.

O declínio da cidade, também proporcionou fortes enxurradas, que deixou grande parte do asfalto da cidade danificados e com grandes buracos.

O Prefeito municipal Jair Boni, afirmou que os prejuízos foram de grandes dimensões, vamos ter muita dificuldade para resolver. As ruas da cidade estão todas as ruas danificadas pelas as chuvas, será uma jornada difícil, mas vamos buscar ajuda, para que possamos reparar todo esse prejuízo.

Vejas as fotos, feitas pelo Guilherme Colagiovanni Girotto

