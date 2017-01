Cerrado Insumos Agrícola realiza nesta sexta-feira Dia de Campo em Chapadão do Céu

Cerrado Insumos Agrícolas, realiza nesta sexta-feira 27, na Fazenda Jardim, no município de Chapadão do Céu, o 5º Dia de Campo, para apresentação da “Tecnologias para a alta produtividade de soja e milho”, do Programa Mais Soja.

O Dia de Campo terá início às 08hs00, onde os participantes serão recepcionados com um café da manhã, na sequencia acontece a cerimônia de abertura.

Após a cerimônia, os convidados participaram das palestras nos estandes, com os temas Manejo da Cultura do Milho e Manejo da Cultura da Soja. Finalizando haverá uma palestra com o professor Hercules Diniz Campos (UniRV).

O encerramento do Dia de Campo Acontece as 12 horas, com um almoço Tipo Queima do Alho.

