Bombeiros são recebidos a tiros em socorro

Militares do Corpo de Bombeiros foram recebidos a tiros ao chegarem em uma ocorrência, na manhã de hoje em Jardim.

Segundo informações dos Bombeiros, o jovem de 20 anos que efetuou três disparos contra os militares, tem problemas psiquiátricos e já teve outros problemas com a polícia. As balas do revólver calibre.22 atingiram apenas a viatura e ninguém ficou ferido.

A Polícia Militar foi acionada para conter o rapaz que teve um surto. Ele foi detido e encaminhado para a delegacia de Jardim.

Correio do Estado

