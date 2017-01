Surpreendido por ladrões ao desviar de buraco da MS 306, motorista passa noite em cativeiro

Manobra de trânsito para evitar danos materiais e até mesmo acidente teve desfecho inesperado na vida de motorista paranaense, de 48 anos. Quando reduziu velocidade da carreta que dirigia, para desviar de buraco, na MS-306, em Chapadão do Sul, ele foi surpreendido por assaltantes e passou a noite em cativeiro.

A vítima declarou para policiais que era por volta das 18h de ontem quando diminuiu a velocidade que seguia para evitar cair em buraco e três criminosos aproveitaram o momento e subiram na carroceria da carreta. Mangueira de ar foi arrancada, o veículo parou e logo chegou carro de cor bege com outros dois ladrões, armados.

A dupla anunciou o roubo e entrou na carreta. O motorista foi algemado e colocado na cama da cabine, enquanto um dos assaltantes assumiu a direção. Horas depois, parou no viaduto da Ferronorte, em Cassilândia, onde o comparsa desceu na companhia da vítima.

Conforme declarações feita à polícia, a todo momento o assaltante que ficou no local mencionou que abandonaria o veículo após ser usado para transportar carga de droga e armas para a cidade de Santos (SP).

Por volta das 06h30 desta quarta-feira, condutor de camionete branca chegou no cativeiro e, juntamente com ladrão, transportou a vítima até as proximidades de Chapadão do Céu (GO), onde foi deixada.

Rastreador da carreta indicou que ela estava em Ponta Porã. Policiais foram comunicados, mas quando saíram em buscas o veículo já tinha atravessado para o Paraguai. Nenhum suspeito foi preso.

Correio do Estado

