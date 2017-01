Prefeitura de Chapadão do Sul faz vistoria ao hospital municipal para assumir para reassumir a saúde do município

Uma comitiva de autoridades do município de Chapadão do Sul juntamente com a imprensa local, está neste momento fazendo uma visita ao Hospital Municipal de Chapadão do Sul. Onde o município deve reassumir a gestão da saúde, onde estava obre controle da OSS – Organização Social de Saúde, a AHBB Gestão em Saúde que administra o Hospital Municipal e os postos de saúde.

Na manhã desta quarta-feira o prefeito João Carlos Krug reuniu se novamente com vereadores, secretários e corpo jurídico para definir o rompimento do contrato com a AHBB.

Em instantes mais detalhes e fotos da reunião e a visita ao hospital nesta manhã.

