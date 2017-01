Paraíso das Águas realiza reunião com famílias selecionadas no Programa Minha Casa Minha Vida Entidades nesta sexta-feira

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas através da Secretaria Municipal de Assistência Social informa que o ITR(Instituto Tecnológico de Resíduos, Gestão e Desenvolvimento Profissional), estará realizando uma reunião com os beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida Entidades, na próxima sexta-feira, dia 27 de janeiro às 14 horas no Salão Paroquial, localizado a Rua Aristóteles Garcia Vida, nº 360.

Vale ressaltar que é de suma importância à presença das 100(cem) primeiras famílias selecionadas no programa, munidas com documentos pessoais.

As 100(cem) primeiras unidades habitacionais estão sendo construídas no Conjunto Habitacional Jardim Severiano A.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

