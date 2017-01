Mulher é agredida por desavença em comércio de Chapadão do Sul

Maria Helena, 57 anos, foi violentamente agredida, no início tarde desta quarta-feira (25), em seu estabelecimento comercial.

Segundo informações de testemunhas passada a reportagem, Maria estava em seu estabelecimento comercial, quando a acusada, que tem outro comércio ao lado, passou a agredi-la, jogando ela no chão e batendo várias vezes a sua cabeça contra na calçada.

Pessoas, vendo os gritos da mulher conseguiram socorrer a comerciante, que teve afundamento facial e cortes pelo rosto. O sangue da vítima ficou espalhado pela calçada e dentro do seu comercio.

Após agredir a mulher, a mesma entrou dentro do carro do seu esposo, que estava estacionado em frente e com ajuda de uma outra pessoa, fugiu do local.

O Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul e socorrista da Cruz Vermelha, prestaram os primeiros atendimentos e conduzira a vítima ao hospital municipal.

A Policia Militar esteve no local, foi informado pelo marido da agressora, que ela havia ido a delegacia. Os policiais deslocaram até a delegacia e não encontraram a acusada.

