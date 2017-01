Kênede deixa a Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças de Figueirão

O atual secretário municipal de Administração, Planejamento e Finanças, Kênede Barbosa de Amorim, está deixando o cargo, por conta da reformulação administrativa feita pelo Prefeito Rogério, para esta nova gestão.

Kênede permaneceu à frente dessa importante Secretaria Municipal por seis (6) anos, em dois governos. No primeiro governo municipal a se instalar em Figueirão, na gestão do prefeito Ildo Furtado (2005/2008), foi secretário dessa pasta por quatro (4) anos e agora, na gestão do prefeito Rogério Rosalin, por mais dois (2) anos.

Dentre suas ações mais importantes, podemos destacar: aumento da arrecadação municipal; implantação do Portal da Transparência; levantamento geral do patrimônio da prefeitura; padronização e controle da frota municipal; implantação do Setor de Compras; implantação da Nota Fiscal Eletrônica; recadastramento das propriedades rurais; e reforma e adequação do prédio do antigo hospital, entre outras não menos importantes.

“Deixo esta Secretaria com a sensação do dever cumprido, de vez que sempre me pautei pelo empenho em aumentar a arrecadação e cumprir os diversos compromissos assumidos pela Administração, sem descuidar do funcionalismo. Trabalhei muito, com honestidade e transparência e me orgulho de ter encerrado o ano de 2016 com mais de R$ 3.200.000,00 em caixa, nestes tempos difíceis para as administrações municipais” disse Kênede.

Segundo o prefeito Rogério, “o Kênede é uma pessoa de extrema confiança e muito honesto, e não me esqueço que no dia que convidei ele para assumir a pasta, ele me questionou se eu ia administrar com austeridade, que seria honesto com o dinheiro público e isso me marcou na nossa gestão e contagiou nossa equipe.

Mas ele continua ainda em nossa equipe, no cargo de Gerente de Núcleo de Patrimônio e Almoxarifado. Depois dessa reforma administrativa, ele solicitou o seu desligamento do cargo de Secretário Municipal para se dedicar com mais tempo aos seus negócios particulares.

