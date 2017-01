Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES Muito sucesso está previsto para você, neste período. Terá êxito em escritos, em negócios comerciais e nos estudos que requeiram grande empenho mental. Você se sentirá mais consciente dos seus atos.

TOURO A influência astral lhe propicia feliz contatos com parentes e com pessoas da sua alta estima. Procure também, levar uma palavra amiga aos mais necessitados. Bom para tentar na loteria. Divirta-se e passeie que será bem sucedido.

GÊMEOS Neste dia, as pessoas ao seu redor estarão impulsivas e teimosas procurando soluções precipitadas para um assunto qualquer. Não se deixe influenciar. Previna-se contra riscos de perder dinheiro, amizade ou qualquer outra coisa.

CÂNCER Sua energia atual, aliada a sua persistência, poderá lhe proporcionar vantagens reais. Evite depender dos demais tomando suas próprias iniciativas. Tente, inclusive, os jogos, a loteria e os esportes.

LEÃO Depois do meio-dia, você terá ótimas influências para cuidar de questões financeiras, contábeis, bancárias. Obterá lucros através de publicidade, rádio, jornal, cinema, televisão. Fluxos positivos.

VIRGEM Notáveis probabilidades de sucesso em questões relacionadas com a vocação, ciência, concurso, empregos, aumento de vencimento e rendimento. O contato com amigos e conhecidos lhe será útil.

LIBRA Dia indicado de êxito e sucesso em todas as coisas que empreender, principalmente, no trabalho. O amor estará bastante beneficiado, juntamente com a saúde e as relações sociais e pessoais.

ESCORPIÃO Seus desejos poderão ser concretizados neste dia, principalmente se manter-se otimista e mais confiante. Sucesso amoroso e profissional. Hoje é um dia para você fazer um balanço geral do seu comportamento dos últimos tempos.

SAGITÁRIO Novos planos para a sua elevação de cargo, de conhecimentos profissionais deverão ser estudados agora. De resto, a influência será ótima para a vida amorosa e familiar e para tratar com amigos. Benefícios inesperados, se por hora, encontrar-se em dificuldades econômicas.

CAPRICÓRNIO Examine com atenção suas possibilidades de se realizar profissionalmente e descobrirá contatos pessoais e amizades, que poderão lhe ser altamente proveitosos. Fase excepcionalmente benéfica, para solucionar problemas familiares.

AQUÁRIO Muito boa influência para você. Aproveite o bom fluxo para tratar dos assuntos familiares pendentes, para obter melhores resultados profissionais possíveis e para tratar com pessoas amigas.

PEIXES Tire de sua mente as más intenções, o pessimismo e o desânimo. Coloque no lugar, uma boa dose de otimismo e força de vontade que tudo deverá melhorar para você. Loteria favorecida. Não complique as suas decisões de última hora, levando tudo a um nível puramente emocional.

Comentários