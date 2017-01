Edital de Retificação processo Seletivo Professores 2017 em Alcinópolis

EDITAL n. 04, de 24 de janeiro de 2017.

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DA TABELA DO ITEM SOBRE A PROVA DE TÍTULOS DO

PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ALCINÓPOLIS/MS.

Dalmy Crisóstomo da Silva, Prefeito Municipal de Alcinópolis/MS, juntamente com a Secretária Municipal de educação e Comissão de Provas de Títulos constituída por meio da Portaria /SEMED nº 001/2017 tornam público para conhecimento dos interessados a alteração de itens que discorrem sobre a prova de Títulos do edital nº 001/2017.

I. Retificação:

A tabela do item 4.14 que discorre sobre a prova de Títulos e os critérios de pontuação, na parte de Eventos e Capacitações Item -02 e sobre o tempo de serviço Item – 03, será retificada atendendo aos recursos deferidos, cuja redação ficará da seguinte forma:

ITENS TÍTULOS PONTUAÇÃO

UNITÁRIA MÁXIMA

02 Eventos de Capacitação:

Certificados de participação em cursos de atualização, treinamento e capacitação na área de educação presencial ou semipresencial oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Alcinópolis ou em parceria com a SED/MS e MEC nos últimos cinco anos – com carga horária de 10 a 40 horas. 2,0 10,0

03 Tempo de Serviço:

Declaração de posse em concurso público em docência na unidade escolar que concorre a vaga. 0,2 por mês 12

Acesse o Edital de Retificação: http://www.alcinopolis.ms.gov.br/editalpublico.html

