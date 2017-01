Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Ricardo avisa a Bárbara que Gabriel deve participar do campeonato Rei da Praia. Gabriel se reaproxima do irmão. Nanda comenta com Jéssica que sente como se já conhecesse Renato. Bárbara comunica a Caio a decisão de Ricardo sobre o torneio. Lucas afirma a Martinha que assumirá seu filho. Gabriel e Giovane descobrem que disputarão entre si o torneio Rei da Praia. Krica pede que Rômulo acompanhe Sula à praia. Começa a disputa entre Giovane e Gabriel. Rômulo se diverte com Sula, e Nanda vê os dois.

SOL NASCENTE

Louzada orienta que Argemiro tente localizar Wagner. Mocinha conduz as obras na nova casa de Sinhá e exige que o porão seja trancado. Tanaka confessa a Mieko que está apaixonado por Mocinha. Mario incentiva a investigação de Damasceno sobre César. Ana e Sirlene estranham quando Carol comenta sobre o pai de Lucas. Geppina afirma a Vittorio que Loretta pode ter informações sobre a filha de Lenita. Vittorio tenta convencer Peppino a estudar para o vestibular. Felipe explica para Mario como funciona o processo ilegal de lavagem de dinheiro. Lenita pede que Geppina não fale sobre seu segredo com Loretta. César chega a Londres e arma contra Alice.

ROCK STORY

Zac consegue fugir e Alex é preso pelos policiais. Gui consegue reaver parte do dinheiro roubado. Zac escuta a conversa de Gui e Júlia e deduz que o casal conhece Alex. Romildo mostra a William o dinheiro que conseguiu com o roubo. Diana aconselha Gordo a esquecer Laila. O clipe da banda 4.4, feito por Caio, vira sucesso na internet. Daniel repreende Júlia e Gui por terem armado o assalto. Alex avisa a Romildo que foi preso pela polícia. Léo se incomoda com o sucesso da banda do filho de Gui. JF sai com Lia. Nicolau convida Luana para jantar. Lázaro pensa em ser empresário da 4.4. O delegado avisa a Gui e Júlia que o resultado da perícia constatou que o ladrão usou a chave para entrar no apartamento. Júlia diz que perdeu a chave e fica tensa quando o policial pede seus documentos para dar queixa na delegacia.

A LEI DO AMOR

Todos choram a morte de Fausto. Ana Luiza avisa a Pedro que Ciro fugiu. Magnólia tem uma crise de riso ao saber da morte de Fausto. Ciro pede para Yara cuidar de Sílvia. Magnólia vai ao velório de Fausto. Marina pede para Gigi falar sobre Isabela. Magnólia fica tensa ao saber que o delegado pode prender Ciro. Helô obriga Yara a revelar o paradeiro de Ciro. Augusto tenta impedir Vitória de discutir com a mãe. Valdir entrega a Tião o dossiê sobre Marina. Sílvia estranha quando é chamada pelo motorista por outro nome e pede explicações ao filho. Ciro é preso.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Rubi jura para si mesma que Maribel não se casará com Heitor. Genaro exige que Luiz volte para a capital e esqueça Sofia para sempre. Luis diz a Genaro que sua atitude é muito injusta, que tem um compromisso com Sofia e que não pretende abandoná-la. Alessandro, intrigado, diz a Vitória que não entende por que saiu para jantar com ele. Sentindo-se culpada por ele ter perdido o emprego no hospital por sua causa, ela lhe oferece sua amizade. Rubi, com o pretexto de entregar alguns papéis, vai até o apartamento de Heitor. Rubi diz a Maribel que não poderá acompanhá-la para comprar seu vestido de noiva, pois tem muito trabalho no escritório. Um mensageiro deixa algumas passagens de avião e Rubi vê que são para Genaro, esposa e filhos. Rubi volta a sair com Heitor para fazer compras e o assedia abertamente. Heitor a presenteia com uma gargantilha e os dois se beijam. Heitor se desculpa com Maribel, diz que está com uma terrível dor de cabeça e, por isso, não poderá acompanhá-la ao teatro. Magda aconselha Maribel a ir até o apartamento de Heitor para lhe fazer companhia. Lorena diz a Raul que se sente pressionada e que gostaria que ele fosse mais carinhoso com ela. Heitor pede perdão a Rubi por tê-la beijado. Rubi finge estar constrangida com o que aconteceu e diz que é melhor que não trabalhem mais juntos. Rubi sugere a Maribel que desista da Universidade e fique apenas com a fisioterapia, pois assim poderá fazer uma surpresa a Heitor no dia do casamento. Heitor discute com Alessandro porque este tenta convencê-lo de que Rubi está interessada na sua situação econômica. Alessandro e Rubi se encontram. Ele tenta se afastar, mas Rubi se aproxima e lhe dá um beijo.

QUERIDA INIMIGA

Sara quer ficar a sós com Hortência, mas Augusta a impede e deixa bem claro que ela jamais conseguirá fazê-lo. Lalo diz a Sara que foi Lorena quem comunicou que ela havia se envolvido com Alonso. Sara ameaça fazer mal a ele caso conte a Lorena o caso entre eles. Rose está com ciúme e insegura com as modelos que cercam Juliano. Quando Bárbara vai falar para que seu esposo a engana com Jaqueline, Valéria diz que ela fez o mesmo e a expulsa da clínica. Acidentalmente, Toribio descobre que Amália já teve cinco esposos e que todos morreram misteriosamente. Ele confronta Amália e ela pede perdão pelo que fez, mas diz que não devolverá o dinheiro que ele lhe emprestou. Ivan se torna cada vez mais arisco e grosseiro com Ernesto. Lorena não consegue fazer nada a respeito, mas ajuda Ernesto com as crianças, o que irrita Mônica. Sara fica furiosa quando Vasco lhe diz que os acionistas o nomearam gerente geral, e que ela agora terá que se acostumar a vê-lo trabalhando no escritório. Finalmente, Ernesto se enche de coragem e beija Lorena. Quando Ernesto beija Lorena a diz amá-la sinceramente, porém ela acredita ser apenas uma a mais em sua lista de mulheres. Vasco faz uma revisão das contas e movimentação financeira da empresa. Sara se irrita. Paula se desconcerta muito quando Darío a visita e lhe pede que voltem a se casar. Arthur e Valéria têm um encontro e ela o diz que não mudará de idéia e deseja o divórcio. Arthur tenta fazê-la repensar na decisão, mas Valéria é firme em sua decisão. Dias depois, eles assinam o divórcio e Valéria comemora com Paula e Maria. Devido a seus problemas com Zulema, Omar revela a Vasco que sofre de impotência. Ele o aconselha a procurar um médico. Alonso diz a Sara que deseja terminar. Ela se humilha e implora para que ele não a deixe. Alonso propõe que eles continuem a conversa em outra ocasião. Sara visita Alonso em seu apartamento e tenta seduzi-lo. Alonso segue dizendo que não deseja mais estar com ela, pois nunca pode deixar de amar Lorena. Sara fica furiosa.

A GATA

Garibaldo, ao ver no que Inês se tornou, chora ao recordar os momentos que viveu com ela e pela maneira como seu filho chegou a suas mãos. Lorena, cheia de ódio, busca uma maneira de separar Paulo e Esmeralda. Ela segue colocando Paulinho contra a mãe para ficar com o garoto. Esmeralda se queixa com seus pais sobre os maus tratos que recebe de Lorena, e que a senhora está lhe roubando o carinho de Paulinho. Silencioso responde que falará com Paulo, para que ele alerte Lorena. Esmeralda pede que ele não o faça, pois seria como permitir que Lorena continue interferindo em sua vida de casada. Garibaldo, chorando, diz a Centavinho que doeu muito ver Inês tão mal, e se sente responsável por isso, pois ele a levou para o mau caminho. Centavinho responde que cada um escolhe o que quer para sua vida. Garibaldo diz que dói muito ter que dizer a seu filho que sua mãe morreu. Inês pergunta a sua avó se sabe onde vive Garibaldo, diz que o viu com um menino e suspeita que se casou. Ela diz estar arrependida de ter vendido seu filho e pede ajuda para procurá-lo. Vick se zanga com Edgar ao chegar em sua casa e ver Gisele.Ela grita que essa mulher a fez muito mal. Egdar responde que Gisele é apenas uma vítima de Esmeralda e Paulo. Vick diz que não é verdade, que Gisele é manipuladora e sonsa. Mônica finge amizade por Esmeralda, mas deseja mesmo é separá-la de Paulo. Rita diz a Garibaldo que Inês quer falar com ele. Garibaldo responde que se Inês quer rever seu filho, não deveria tê-lo vendido. Lorena manipula Paulinho dizendo que adora sua mãe e ela a trata muito mal. Edgar diz a Vick que está apaixonado por Gisele. Mariano diz a Paulo que Lorena jamais aceitará Esmeralda, assim eles devem ir para longe de Lorena. Paulinho pensa que sua avó Lorena está inventando coisas que não são verdade, e por isso, rezará por ela.

CARINHA DE ANJO

Rosana recebe flores do delegado Peixoto, junto com um convite para ir com ele até um show. Gustavo vai até o colégio para tentar conversar com a irmã Cecília a sós, mas a Madre Superiora não autoriza. Rosana conta para Juju sobre ter saído com Peixoto. Zé brinca com seus amigos com guerra de bexiga com água. Fátima chega no colégio de Doce Horizonte e descobre que Cecília está em descanso por ordens médicas. Madre Superiora vê Zé Felipe e seus amigos vestidos de freiras e caçoando delas. Fabiana conta para Fátima que Cecília vai embora e a irmã da noviça fica desconcertada.

NOVELA DA BAND

EZEL

Não haverá exibição do capítulo neste dia

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

André quer fugir para um quilombo. Tomásia sonha com a morte de seu marido e se desespera. Leôncio arma com Francisco uma emboscada para o conde de Campos no duelo. Helena diz a seu pai que não tem interesse no Dr. Paulo.

A TERRA PROMETIDA

O oficial avisa que Josué tem uma bela esposa chamada Aruna. Adonizedeque avisa que este pode ser um ponto fraco do líder hebreu. Raabe se emociona ao saber que Milah foi curada por Deus. Josué avisa que os intrusos se tornarão servos do povo hebreu. Noemi conversa com Aruna e fala sobre a importância de estarem sempre atentas. Josué avisa que Racal servirá à família de Aiúde, Calebe receberá os serviços de Zareg e Bogotai deverá servir à Finéias. Milah se emociona ao ver o bebê Boaz. Ela e Orias se apresentam a Eleazar. Josué comunica o milagre a todos os hebreus. Josué e Aruna falam sobre o Senhor. Racal se apresenta à Mara como seu servo. Laís e Iru jantam na tenda de Elias. Mara avisa que dará muito trabalho a Racal. Jéssica e Elias agradecem a visita de Iru e Laís. Mara flagra Racal venerando algumas estatuetas de deuses cananeus.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

