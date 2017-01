Chapadão do Sul: Administração Municipal reassume a saúde do município

Após reunião realizada na manhã desta quarta-feira (25), o prefeito municipal João Carlos Krug, juntamente com o Secretário de Saúde, Dr. João Nunes, comunicou oficialmente o rompimento do contrato com a empresa OSS – Organização Social de Saúde, a AHBB Gestão em Saúde, que administrava toda a saúde do município.

Após o comunicado, uma comissão composta por vereadores, secretários, funcionários e a imprensa, dirigiram-se até ao Hospital Municipal, onde foi entregue o documento da rescisão do contrato, ao diretor da AHBB, Dr. Mario Madureira.

Orientado pelo seu departamento jurídico, o Diretor não assinou o recebimento do documento e também foi orientado a não falar com a imprensa. Mas perante testemunhas, o mesmo foi comunicado oficialmente sobre a rescisão do contrato e uma nova diretoria nomeada. Mara N. Pareira assumiu como diretora do Hospital Municipal a partir de hoje.

