Comunicado da AHBB

A AHBB vem a público demonstrar a imensa estranheza pela forma brutal com o que a Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul está agindo em relação ao serviço de saúde.

A OSS-AHBB foi hoje notificada, de forma ilegal e intespetiva, sobre a rescisão do contrato por parte da Prefeitura Municipal.

Vale salientar que a mesma não levou em conta nessa ação a legalidade do contrato e os trâmites para uma rescisão que esteja de acordo com as normas jurídicas.

Fica também a indignação em relação a segurança dos pacientes, a situação dos funcionários, médicos e fornecedores da AHBB.

Sem mais, a AHBB se coloca a disposição para quaisquer esclarecimentos e para o cumprimento da legalidade nos contratos firmados.

