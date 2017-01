Temina dia 26 prazo para Inscrição em programa de estágio na Prefeitura em parceria com IEL

A Secretaria Municipal de Assistência Social informa que desde o dia 02 de janeiro estão abertas as inscrições para o programa de Estágio do IEL, em parceria com a Prefeitura de Chapadão do Sul. O prazo se encerra no dia 26 de janeiro de 2017.

Quem fez a inscrição em 2016 e deseja pleitear vaga para este ano deve procurar a Secretaria de Assistência Social (localizada Rua sete, nº 371, Centro) no prazo citado, para a renovação do cadastro.

A Secretaria de Assistência Social informa que já está entrando em contato (via telefone) com todos os estudantes que realizaram a inscrição neste ano, no entanto alguns não foram localizados, por esta razão, segue abaixo a lista dos estudantes que devem procurar a Secretaria até o dia 25 de janeiro, a fim de que possam realizar a avaliação.

Lista dos estudantes:

Adriana Trindade Ribeiro

Adrieli Pinheiro Godinho

Alice Lopes

Amanda Pinheiro da Rosa

Bruna Carla Silva Rezende

Crislaine Karazaki Acunha

Daniela Borges Bezerra

Elisangela Marcelina de Souza

Gabriela de Oliveira

Giovanna Gabrielle Franco Taveira

Jenefer Kava de Castilho

Jheimys Vinhadeli dos Anjos

Jheniffer Evelyn Barbosa dos Santos

Josefa Francenilda do Carmo de Lima

Josefa Oliveira de Queiroz

Junior Gustavo Chiaramonte Luchetti

Kauana da Rosa

Kennedy Lucas Silva Rojas Souza

Laira Alves de Freitas

Laura Romancini Toledo

Leonardo Borges Rodrigues

Marcilaine Alves Macedo

Maria Fernanda Ferrari

Maria Silmara Rocha de Miranda

Matheus Eduardo Ribeiro Santana

Matheus Emanuel Cordova

Millena Steffany Celi

Mônica Cristina Ferreira dos Santos

Mônica Oliveira Barbosa

Natalia Shirlei Alves da Silva

Nattielli dos Santos

Ricardo Gabriel de Oliveira Santos

Sabrina dos Santos

Valéria Cristina Nunes da Silva

Vanessa Alves de Souza

Vitória Coimbra de Jesus

Yasmim Oliveira Borges

