Sisu 2017: UEMS em Cassilândia oferta 130 vagas em três cursos

A unidade de Cassilândia da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) oferta pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2017, do Ministério da Educação (MEC), 130 vagas nos cursos de Agronomia, Letras com habilitação em Português/Inglês e Matemática.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até esta sexta-feira (27). (Clique aqui)

Agronomia

O bacharelado em Agronomia é ofertado em período integral, com duração de cinco anos. Estão abertas 50 vagas, sendo 35 de ampla concorrência, cinco para cotistas indígenas e dez para cotistas negros.

O profissional formado em Agronomia pode participar e atuar em todos os segmentos das cadeias produtivas do agronegócio; e produzir, conservar e comercializar alimentos, fibras e outros produtos agropecuários.

Letras – Português/Inglês

O curso de Letras com habilitação Português/Inglês tem duração de quatro anos, com funcionamento no período noturno, e neste ano oferta 40 vagas totais, sendo 28 para ampla concorrência, quatro para cotistas indígenas e oito para cotistas negros.

A principal formação do licenciado em Letras é a de ministrar aulas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Literatura no Ensino Básico. Além disso, o profissional pode desempenhar atividades de pesquisa em linguagem, literatura e artes e atuar no mercado de trabalho como consultor de empresas de comunicação (televisão, jornais, revistas e outras entidades), revisor de textos, crítico literário.

Matemática

A licenciatura em Matemática é ofertada no período noturno, com 40 vagas totais, sendo 28 para ampla concorrência, quatro para cotistas indígenas e oito para cotistas negros, com duração de quatro anos.

O profissional formado poderá atuar em: Escolas públicas e particulares; Universidades e Faculdades; Fundações e Institutos de Pesquisa, públicas ou privadas; Departamento Financeiro; Departamento de Produção; Recursos Humanos.

UEMS em Cassilândia

A UEMS de Cassilândia fica na Rodovia MS 306 – km 6,4.

Conheça a UEMS

Com 23 anos de história, a UEMS está entre as principais instituições de Ensino Superior na região Centro-Oeste. Com mais de 20 mil profissionais formados ao longo de sua trajetória, a Instituição já consolidou sua participação no desenvolvimento social, econômico cultural e científico de Mato Grosso do Sul.

Concebida com a proposta de levar a educação superior ao interior do Estado, cumpriu com excelência essa missão. A Universidade conta, atualmente, com 66 cursos de graduação, 22 cursos de especialização, 14 mestrados e dois doutorados.

Além disso, considerando apenas as unidades físicas, a UEMS é a Instituição de Ensino Superior mais presente no Estado, com unidades em 15 cidades, além de polos e futuros polos de Educação a Distância em outros dez municípios.

—

Assessoria de Comunicação Social – UEMS

Comentários