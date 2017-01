Sedema em Ação: Viveiro cria projeto Chapadão do Sul Mais Verde

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, através do setor de Arborização Urbana, criou projeto que visa integração com a população, a valorização e a proteção das árvores em área urbana de Chapadão do Sul realizando campanhas de conscientização, produção de mudas, ação com plantio de arvores nativas em toda a área pública, doação de mudas diariamente no Viveiro Municipal e também a educação ambiental.

O projeto traz um conjunto de ações a serem realizadas em etapas, com metas e objetivos específicos. Dentre as propostas está também distribuir a cartilha da árvore em todas as escolas, creches e faculdades da cidade, nesta cartilha terá todas as informações sobre espécies de árvores ideais para calçada, medidas e todas as informações necessárias para se fazer um plantio correto, sobre calçada ecológica e suas vantagens.

O Chapadão do Sul Mais Verde visa também a revitalização de áreas de lazer e das áreas verdes em torno da cidade, com foco na qualidade de vida da população e o plantio de árvores nativas em todos os bairros da cidade com planejamento e fiscalização.

A primeira ação foi à identificação de todas as plantas cultivadas pelo viveiro municipal. Confira abaixo as espécies que já estão disponíveis nesta primeira etapa do PROJETO CHAPADÃO DO SUL MAIS VERDE:

Palmeira real, ipê roxo, palmeira leque, acácia chuva de ouro, palmeira arbusto, oiti, balsamo, formio, aroeira pimenteira, alpinia, jacarandá, sibipiruna, pau formiga, mogno, valeriana, pandano, aldrago, cróton, pata de vaca, pitanga, jenipapo, olho de dragão, folha fita, saboneteira, barba de serpente, palmeira areca, lírio de pedra, palmeira fênix, noni, ipê verde, abacaxi roxo, santa Barbara, fruta do conde, flamboyant, hibisco, goiabeira, acácia rosa, maracujá, cedro, ipê amarelo, ipê branco, cana fistula, aldrago, amora, seriguela, graviola, reseda, bulbine, árvore folha larga, romã, palmeira imperial, estrelicia, murta e cereja amarela.

“A arborização urbana constitui, hoje em dia, uma das mais relevantes atividades da gestão urbana, devendo fazer parte dos planos, projetos e programas urbanísticos das cidades. Além disso, as árvores proporcionam vários benefícios e um papel importante de restabelecimento da relação entre o cidadão e o meio natural, garantindo qualidade de vida.” Comenta a diretora do viveiro Jackeline Portes

O viveiro municipal está com expediente aberto ao público das 13 ás 17 (MS), maiores informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3562-1821 Sedema ou (67) 9-9988-1662 (Jackeline Portes).

