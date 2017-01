Secretário de Saúde mostra as autoridades de Paraíso das Águas onde será construída a sala de raio-x

O secretário municipal de Saúde Ueder de Paula apresentou ao vice-prefeito Ocesino Alves Oliveira (PSDB) e aos vereadores Anízio Andrade (DEM), Roberto Carlos (PSDB), Neife Vida (PR) e Fiotinho (PR), o local onde será construída a sala de raio-x.

A sala que segue uma série de recomendações técnicas e obrigatoriedade será em anexo ao Estratégia Saúde da Família (ESF/Posto de Saúde), localizado na Avenida Sabino Rodrigues de Menezes em Paraíso das Águas.

Os equipamentos de raio-x já estão em Paraíso das Águas e em breve estará instalado. “Estamos felizes pela aquisição deste equipamento que facilitará o atendimento da saúde em nossa cidade, além de realizar aqui mesmo este tipo de exame, que hoje na necessidade, temos que levar os pacientes até a cidade de Costa Rica, distante 120 Km”, enfatizou Ueder de Paula.

De acordo com o secretário, a empresa responsável pela obra já esteve no local e informou que nos próximos dias iniciará a obra.

Com a construção desta nova sala, uma nova sala estará disponível para a implantação do aparelho de ultrassonografia, com isto, a qualidade na saúde de Paraíso das Águas será ainda maior e muitos pacientes não necessitarão mais se deslocar para outras cidades para realizar estes tipos de exames, que acabam sendo rotineiros na unidade de saúde.

Ueder informou que cerca de 70 atendimentos diários são realizados na unidade de Paraíso das Águas, sem contar aos dos distritos. A partir do próximo mês poderá haver atendimento 24 horas (Plantão na própria unidade), de uma enfermeira para caso de emergências e urgências.

Atualmente uma pessoa fica de plantão no ESF, que no caso de emergências e urgências a equipe médica é acionada. Os médicos atendem em modo plantão, mas a necessidade é que pelo menos uma enfermeira esteja de plantão na unidade, para de pronto atender o paciente que chegar na unidade.

No ano passado, a Câmara Municipal encaminhou ao Poder Executivo a reivindicação solicitando a implantação deste serviço na unidade da sede, para que pacientes da cidade, zona rural e distritos possam contar com atendimento imediato.

O valor do investimento da aquisição do raio-x foi de R$132.000,00(cento e trinta e dois mil reais), desses R$120.000,00(cento e vinte mil reais)são recursos estaduais, oriundo de uma emenda parlamentar dos deputados Júnior Mochi e Eduardo Rocha e R$12.000,00(doze mil reais) contrapartida do município

Brito News

Comentários