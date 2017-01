Radialista de Chapadão do Sul embarca para Turquia onde prestara ajuda aos refugiados

A radialista sul-chapadense, Lu Santos, embarcou nesta segunda-feira (23) com destino a Turquia, onde irá realizar serviços voluntários e ajuda aos refugiados. Lu mandou ao nosso site a seguinte mensagem>

Hoje amanheceu o dia repleto de expectativa. Por tudo. Pela viagem, pelos desafios dos recursos que cada voluntário estava arrecadando. Sim, eu disse estava. Porque conseguimos! Foram centenas de amigos solidários se envolvendo com a causa e em tudo o resultado foi positivo.

O que dizer dos amigos de Chapadão do Sul?! Faltam palavras para que eu consiga expressar toda a gratidão pelo apoio de vocês. Quando amanheceu, junto com o sol veio a esperança de que nós, brasileiros iríamos atravessar fronteiras para ajudar os necessitados que sofrem com guerras em seus países.

Durante todo o dia, conforme chegavam às ajudas, íamos correndo atrás das coisas, organizando em malas, providenciando os últimos detalhes. E agora? Em poucas horas embarcamos rumo à Turquia onde trabalharemos com refugiados de guerra tanto nas imediações de Istambul quanto na ilha de Lesvos, Grécia, em parceria com a ONG Lighthouse Relief.

Nosso tempo de estadia será de um mês, de todas as formas possíveis, resgatando refugiados que vão chegando à beira do mar, aqueles que já estão nos acampamentos, trabalhando com ajuda em alimentos, produtos de higiene pessoal, cuidado dos feridos e em tudo que for preciso. Do valor proposto para arrecadar, conseguimos cada um o desafio proposto, e todo destinado aos refugiados e tudo isso graça aos amigos que se importaram com os menos favorecidos.

“Em cada passo que eu der, cada alimento aos refugiados, roupas, toda forma de trabalho prestado naqueles países, vocês meus amigos, caminham junto. E assim, vamos fazendo nossa parte para termos um mundo melhor, jamais perdendo a esperança”. Lu Santos

Comentários