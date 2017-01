Prefeitura de Alcinópolis solicita reabertura do Banco do Brasil

O prefeito de Alcinópolis, Dalmy Crisóstomo, esteve na Superintendência Estadual do Banco do Brasil, em Campo Grande – MS para solicitar o empenho e agilidade na reabertura do Posto de Atendimento do Banco do Brasil, desativado há mais de um ano em Alcinópolis, depois de uma tentativa de assalto.

Para Dalmy, a demora na reabertura tem causado muitos transtornos à população que necessita de atendimento, os quais não são oferecidos no Banco postal. “As pessoas precisam se deslocar para outros municípios em busca de atendimento, bem como o próprio poder público municipal que também necessita de atendimento”, explicou.

Fonte: Nathalia Barbosa

Comentários