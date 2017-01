Nota de Esclarecimento da AHBB

A AHBB (Associação Hospitalar Beneficente do Brasil), vem a público demonstrar sua surpresa em relação a recomendação do Ministério Público Estadual de Chapadão do Sul para que haja rescisão do contrato entre a Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul e a AHBB, referente a prestação de serviço de saúde.

A AHBB em nenhum momento foi notificada ou consultada em relação a esse relatório divulgado e também não foi dada a oportunidade de defesa ou enfrentamento das informações.

Essa recomendação do MP de Chapadão do Sul é embasada em duas informações centrais, que demonstram o desconhecimento do mesmo em relação ao contrato estabelecido e ao plano de trabalho apresentado.

A informação referente ao cumprimento de metas, por exemplo, se mostra equivocada tendo em vista que o contrato celebrado estabelece o período de 6 meses de transição com metas referenciais e que após esse período essas seriam balizadas de acordo com a demanda. Nesse caso a reunião para o ajuste das metas já foi agendada para início de fevereiro entre a AHBB e a Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul.

Outra informação apresentada é a insatisfação da população com o serviço prestado pela AHBB, o que também se prova muito diferente de pesquisas realizadas por instituto competente, na qual demonstra que a população, em sua maioria, aprova o serviço prestado sendo que esta satisfação aumenta a cada mês. Vale salientar que foram realizadas pesquisas mensais e que esses números estão à disposição para eventuais avaliações.

Tendo como base o contrato celebrado, o plano de trabalho aprovado, o serviço executado, as avaliações positivas, a AHBB se surpreende com tal recomendação e também com a possibilidade ventilada pela Prefeitura Municipal de toma-la como base para uma avaliação do contrato.

Mais uma vez a AHBB se coloca à disposição de toda a população e órgãos competentes de Chapadão do Sul para qualquer esclarecimento necessário e reafirma o compromisso de continuar prestando serviços de qualidade com foco na melhoria constante.

