João Carlos confirma fim de sistema apostilado e fala sobre a nova abordagem em sala de aula

O prefeito João Carlos Krug, e o secretário de Educação, Guerino Périus, confirmaram o fim do sistema de apostilas nas escolas municipais de Chapadão do Sul.

A decisão que já estava sendo estudada pela administração pública junto com a secretaria de educação, pois o antigo sistema não leva em conta a realidade geográfica, econômica e social do estado na sua elaboração, além de ter o custo elevado de aproximadamente R$ 1,2 milhão/ano.

“A modalidade de apostila está mais próxima da educação privada”, destacou o secretário de Educação Guerino Périus que também adiantou que fará o pagamento de R$ 400 mil pendentes do ano passado referente ao custeio das apostilas.

João Carlos reiterou que o cargo lhe impõe a tomada de decisões como está, mas que apenas tomou essa decisão após consulta o titular da pasta e técnicos que conduzem a política educacional de Chapadão do Sul.

A partir desse ano os alunos do município voltam a usar o livro que vem, gratuitamente, do Governo Federal ou seja, os livros são fornecidos aos alunos sem nenhum custo ao município.

A atual administração entende que, além da economia de R$ 100 mil/mês, o livro está diretamente associado à qualidade do ensino.

“Sabemos que de início muitos professores, pais e alunos poderão colocar barreiras, mas com o tempo e dedicação dos educadores em sala de aula, nós sabemos que todos verão que a escolha foi acertada, pois foi através do uso dos livros que a cidade esteve no topo de todas as avaliações de Índice de Desenvolvimento Humano e formou grandes cidadãos e queremos que Chapadão do Sul seja uma cidade modelo novamente. Toda população pode ter certeza que estamos trabalhando com esse objetivo”, destacou o Prefeito.

Asssecom PMCS

