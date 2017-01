Terá início nesta quinta-feira 26, o evento realizado todos anos pela a Fundação Chapadão, denominado Tour da Soja.

O primeiro Tour, será na sede da Fundação, localizada as margens da BR 060, na saída para Chapadão do Céu com início às 08hs00 (MS).

Oportunidade de produtores, técnicos e agrônomos, conhecerem os experimentos realizados pela Fundação em diversas áreas e período de plantio, com as variedades adequadas para a nossa região.

