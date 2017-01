Frustrado sim, mas não desanimando vamos resolver o problema da habitação afirma João Carlos Krug

Durante o lançamento do Projeto Lote Urbanizado do governo do estado, para população de baixa renda de Mato Grosso do Sul, , realizado nessa manhã em Chapadão do Sul, o prefeito João Carlos Krug, discursou para mais de 350 pessoas, afirmando que se sentia frustrado, pelo fato do município ser contemplado apenas com 16 lotes, mas, afirmou para as famílias presente, que não está desanimado e sim comprometido em resolver a falta de habitação de Chapadão do Sul.

Krug disse as famílias presente, que em uma reunião ocorrida nessa segunda-feira 23, com sua equipe de governo e vereadores, salientou a todos que uma das prioridades será capitação de recursos para aquisição de lotes e buscar junto ao Ministério da Cidade e do Governo do estado parceria para construção de Unidades habitacionais no município.

Apesar de ser poucos lotes, vale ressaltar que o município, somente foi beneficiado graça ao trabalho do prefeito João Carlos Krug, que correu atrás, tendo em vista que o município foi contemplado no ano passado e o ex-prefeito Luiz Felipe, não mostrou interesse e tinha perdido esse benefício para famílias de baixa renda, conforme afirmou a representante do governo, presente na cerimônia de lançamento dos lotes.

Projeto Lote Urbanizado

O programa visa atender famílias em situações de risco ou de vulnerabilidade. Realizado em parceria com os municípios a AGEHAB será responsável por subsidiar a construção da fundação de uma residência até o contrapiso, fossa séptica e o sumidouro, que será a primeira fase da construção e terá um prazo de seis meses para a implantação.

Já o Município parceiro será responsável pela doação do terreno regularizado perante o cartório, com o devido licenciamento ambiental, dotado de infraestrutura básica com água, energia, arruamento e iluminação pública. A prefeitura também irá prestar assistência técnica ao selecionado, a qual consistirá em acompanhar a execução da 2ª etapa da obra, por intermédio de, no mínimo, um profissional responsável técnico pela execução da obra e de um mestre de obra, para orientar a autoconstrução.

