Filho de empresário vai praticar motocross e morre em estrada

Wallisson Marques, filho do empresário Paulo César Marques, de Itaporã, morreu na tarde de hoje, vítima de acidente de moto ocorrido na pista de Velocross, na MS-156, próximo ao distrito de Montese.

O jovem chegou a ser socorrido pelos próprios amigos, mas faleceu ao dar entrada no hospital. De acordo com o site Itaporã News, ele saiu de casa às 12h e foi treinar na pista com dois colegas. Quando estavam retornando do local, a moto de Wallisson colidiu em uma cerca, ele caiu e ficou desacordado.​

