Diretor-presidente da Eldorado Brasil José Carlos Grubisich, governadora Rose Modesto e senador Moka confirmam presença II Circuito de Desenvolvimento da Tríplice Fronteira

A cidade de Costa Rica – MS, será sede, nos dias 27 e 28 de janeiro de 2017, do II Circuito de Desenvolvimento da Tríplice Fronteira – O papel da Sudeco no desenvolvimento do Centro-Oeste.

O II Circuito de Desenvolvimento da Tríplice Fronteira que será sediado pela segunda vez em Costa Rica – MS tem a presença confirmada do diretor-presidente da Eldorado Brasil Celulose e Papel, o renomado executivo José Carlos Grubisich, da governadora em exercício Rose Modesto, do senador da República Waldemir Moka e do ex-governador do Estado de Mato Grosso do Sul André Puccinelli.

O encontro tem início na tarde de sexta-feira (27), a partir das 13h30, onde haverá abertura com fala das autoridades presentes, entre elas o prefeito de Costa Rica Waldeli dos Santos Rosa e o superintendente da Sudeco – Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste – Antônio Carlos Nantes de Oliveira. Em seguida, o diretor-presidente da Eldorado Brasil Celulose e Papel, José Carlos Grubisich, abre o ciclo de palestras abordando o tema “Florestas no Estado e as Perspectivas de Futuro”.

Ainda na sexta-feira, a programação segue com palestras do senador Waldemir Moka, do secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Elias Verruck, da gerente do Sebrae/MS – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul – na Região Norte, Luzicarla Souza Softov, do coordenador-geral de Gestão de Fundos e Promoção de Investimentos da Sudeco, Agrício Braga e do superintendente do Banco do Brasil, Glaucio Zanettin Fernandes.

Já no sábado (28), o evento tem início a partir das 8h com um Café da Manhã de convivência e em seguida a governadora em exercício Rose Modesto fara a reabertura do II Circuito de Desenvolvimento da Tríplice Fronteira.

O encontro segue com a palestra do presidente da Faems – Federação das Associações Empresariais de Mato Grosso do Sul – Alfredo Zamlutti Júnior. Em seguida, o presidente da Central Sicredi Celso Figueira e o diretor-executivo Neverton Gomes vão apresentar “A importância do cooperativismo no desenvolvimento do Centro-Oeste. Para encerrar o ciclo de palestras, será apresentado um caso de sucesso – pioneiro a adquirir o FCO na cidade, o prefeito e empresário de sucesso Waldeli dos Santos Rosa.

Também já confirmaram presença no encontro o presidente da Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS – Mauricio Koji Saito, do diretor-superintendente do Sebrae/MS Cláudio George Mendonça; coordenador-geral de Gestão de Fundos e Promoção de Investimentos da Sudeco Agrício Braga, do presidente da Cooperativa – Sicredi Celeiro Centro Oeste Jaime Antonio Rohr, bem como terá a presença de parlamentares, secretários estaduais e municipais, vereadores, empresários e representantes de entidades de classe dos três Estados que compõem a Tríplice Fronteira: Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso.

Confira abaixo a programação completa do II Circuito de Desenvolvimento da Tríplice Fronteira:

27/01 – Sexta-Feira

13h30 Recepção

14h00 Abertura (fala das autoridades, segue com a apresentação do O papel da Sudeco no Desenvolvimento do Centro-Oeste – Antônio Carlos Nantes de Oliveira, superintendente da Sudeco)

14h30 Palestra: Florestas no Estado e as Perspectivas de Futuro – José Carlos Grubisich Filho, diretor-presidente da Eldorado Brasil Celulose

15h00 Palestra: Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) – Agrício Braga, coordenador-geral de Gestão de Fundos e Promoção de Investimentos

15h30 Palestra FCO Banco do Brasil, Glaucio Zanettin Fernandes, superintendente do Banco do Brasil no Estado;

16h00 Palestra: Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO) – Agrício Braga, coordenador-geral de Gestão de Fundos e Promoção de Investimentos;

16h20 Intervalo

16h40 Palestra: O Empreendedorismo como indutor do Desenvolvimento – Luzicarla Souza Softov, gerente do SEBRAE/MS na Região Norte

17h00 – Palestra: Perspectivas para o Desenvolvimento em Mato Grosso do Sul, Jaime Elias Verruck, secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico;

17h30 Palestra: Senador Moka (tema a definir)

17h45 Encerramento

28/01 – Sábado

08h00 Café da Manhã de convivência;

08h20 Reabertura do evento com a governadora em exercício Rose Modesto

08h50 Palestra: A importância das associações comerciais no desenvolvimento do Centro Oeste – Alfredo Zamlutti Júnior, presidente da Faems;

09h20 Palestra: A importância do cooperativismo no desenvolvimento do Centro-Oeste – Celso Figueira, presidente da Central Sicredi e/ou Neverton Gomes, diretor Executivo da Central Sicredi.

09h50 Palestra: Um caso de sucesso – pioneiro a adquirir o FCO na cidade, empresário e prefeito de Costa Rica, Waldeli dos Santos Rosa

11h00 Encerramento