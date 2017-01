Definição do Futuro da OS em Chapadão ficou para esta quarta-feira

Às 7hs30 (MS) desta quarta-feira Krug tomará a decisão mais importante neste começa de mandato à frente do Poder Executivo sul-chapadense. Após quase três horas de reunião, realizada nesta terça-feira (24), Executivo e Legislativo, adiar a decisão do rompimento ou não do contrato com a OS AHBB, que gerencia o setor de saúde do município.

A presente reunião terá a presença de outras entidades do município, para analisar o parecer do Ministério Público, que pediu a suspensão do contrato, alegando que a entidade não tem cumprido com as metas estabelecidas.

