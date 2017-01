Costa Rica recebe mais uma ambulância 0 km por meio de emendas parlamentares

O prefeito de Costa Rica – MS Waldeli dos Santos Rosa, a secretária de Saúde Adriana Tobal e a ex-vereadora e secretária de assistência social Aurea Frezarin Rosa entregaram na tarde de segunda-feira, 23 de janeiro de 2017, mais uma ambulância 0 km no valor de R$ 120 mil, adquirida por meio de emendas parlamentares com contrapartida do Governo Municipal no valor de R$ 30 mil.

As emendas foram destinadas pelos deputados Estaduais: Rinaldo Modesto de Oliveira “Professor Rinaldo” por intermédio do vereador Ronivaldo Garcia Cota “Roni Cota” no valor de R$ 30 mil; Humberto Rezende Pereira “Beto Pereira” por meio dos ex-vereadores Joaquim Alcides Carrijo “Caquim” e Adair Thiago de Oliveira no valor de R$ 30 mil; e ainda da deputada Estadual Antonieta Amorim dos Santos também no valor de R$ 30 mil mediada pela coordenadora do CRAS – Centro de Referência em Assistência Social – Mirian Ribeiro Rodrigues e pelo prefeito Waldeli.

Durante a entrega na tarde de segunda-feira, o prefeito destacou a importância desse benefício para a rede municipal de saúde e agradeceu os deputados estaduais Prof. Rinaldo, Beto Pereira e Antonieta Amorim pelo compromisso com toda a população de Costa Rica. Para o Chefe do Executivo, o veículo chegou em boa hora.

“Estamos muito felizes com essa ambulância que vai atender a demanda da Saúde em nosso município. Desde que nós assumimos, estamos em uma busca constante pela reestruturação da nossa frota, pois a saúde é prioridade na nossa administração. Toda a população costarriquense agradece os deputados estaduais por essa ambulância e pela atenção para com a nossa cidade”, declarou o prefeito.

A secretária Municipal de Saúde, Adriana Tobal, enfatizou durante a entrega que os novos veículos trazem mais agilidade e segurança aos pacientes. “É mais uma conquista para renovarmos a frota da nossa o Saúde. Agradecemos o empenho dos deputados, vereadores, da Mirian e do prefeito Waldeli que, mais uma vez, garantiram recursos para a Saúde do nosso município”, disse a gestora.

O vereador Roni Cota falou em nome da Câmara de Vereadores e destacou a importância dos parlamentares em colaborar com a administração municipal na busca de recursos para os municípios, o parlamentar também se colocou a disposição do Executivo Municipal para colaborar em todas as áreas na busca de emendas.

O veículo entregue ao município é modelo Ducato e será utilizada na remoção e no transporte adequado de pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

Assecom