Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Gabriel se enfurece com Caio. Renato se inscreve na academia e Nanda fica curiosa. Rômulo se aproxima de Sula. Júnior revela a Juliana e Jabá que Lucas é o pai do filho de Martinha. Ricardo repreende Caio por escolher Giovane em vez de Gabriel para disputar o torneio. Martinha passa mal e descobre que está com dengue. Nanda se lembra de Filipe ao conversar com Renato. Irene pede que Giovane desista de participar do torneio e dê lugar a Gabriel. Bárbara confessa a Ricardo que manipulou a carreira de Gabriel. Giovane e Gabriel se enfrentam.

SOL NASCENTE

Sinhá jura acabar com Alice para atingir Tanaka, e Mocinha se assusta com a irmã. Por ordem de César, João Amaro registra o momento em que seus capangas sabotam a exportação da Arraial Pescados para incriminar Alice. Mario comenta com Alice sobre a possibilidade de sua empresa ser usada para lavagem de dinheiro. Yumi fala com Alice sobre sua noite de amor com Tiago. Akira anuncia a preparação de sua união com Hirô. Felipe desconfia da situação da Arraial Pescados. Chica e Quirino anseiam pelo dia de seu casamento. Vittorio e Lenita encontram Laís. Chica, Mario e Alice amparam Julia, que sofre com o desaparecimento de Wagner. João Amaro entrega as falsas provas contra Alice para Louzada e Argemiro. Alice e Mario marcam a data de seu casamento com o padre Julião.

ROCK STORY

Gordo não aceita as desculpas de Laila e a expulsa de sua casa. Jorginho dispensa Laila. Syl acompanha Laila na gravação do programa de televisão. Nanda conta a Diana sobre a traição de Laila e a empresária promete vingar o pai. Léo não se sensibiliza quando Néia confirma que voltou para Mesquita. Júlia entrega as chaves do apartamento de Gui para Alex. Laila anuncia sua saída do Rio de Janeiro. Gordo fica arrasado ao assistir à apresentação de Laila na TV. Alex demonstra para Romildo e William que desconfia de Júlia. Marisa diz a Alex que Gui viajará com a namorada. Júlia e Gui observam Alex e Romildo entrarem no prédio do roqueiro. William avisa para Alex que Júlia e Gui chamaram a polícia. Néia diz a Lázaro que terá de ficar em sua casa. Zac é imobilizado por Alex. Alex e Romildo saem do prédio com Zac como escudo, ameaçando a vida do filho de Gui.

A LEI DO AMOR

Todos ficam revoltados com as cenas. Salete aconselha Gustavo a se internar. Magnólia acusa Helô de forjar os vídeos contra ela. Fausto enfrenta Magnólia. Ciro resgata o dinheiro que pegou da amante. Fausto fica de pé e revela tudo o que sabe sobre seu atentado. Ciro apressa Sílvia para fugir com ele. Pedro fala com Marina, mas não consegue apresentá-la a Helô. Letícia consola Tiago. Tião descobre que Magnólia o reconheceu e promete se vingar. Fausto se sente mal e pede para Ana Luiza reunir a família. Mileide tem um pressentimento com Fausto. Fausto se despede da família.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Rubi finge estar chateada por Heitor ter deixado Maribel esperando e o convida para jantar. Rubi tenta convencer Heitor de que Alessandro a enganou. Alessandro critica Dr. Belmiro por ter omitido que a pesquisa sobre genoma pertencia ao hospital de Nova Iorque e exige que ele se retrate imediatamente. Belmiro o aconselha a deixar as coisas como estão ou terá problemas em seu futuro profissional. Alessandro não acata o conselho e desmascara o médico. Lorena confessa a Raul que é a primeira vez que está com um homem e diz que ele foi brusco com ela. Dr. Belmiro diz a Alessandro que deve começar a procurar outro emprego. Marcos diz a Cristina que ela é diferente de todas as mulheres que conheceu. Ela conta que está saindo com Caetano, mas deixa claro que não existe nada entre eles. Inácio e Carla apoiam incondicionalmente a Alessandro e dizem que em breve ele encontrará uma mulher que o fará esquecer Rubi. Os pais de Alessandro também tentam reanimá-lo dizendo que ele sempre soube superar todos os obstáculos e que algum dia poderá esquecer o que aconteceu com Rubi e voltará a se apaixonar. Heitor sonha com Rubi. Luis garante para Alessandro que Rubi é apenas sua amiga e confessa estar interessado em sua irmã. Ele diz também que Rubi não é uma jovem interesseira, pois já dispensou muitos rapazes ricos que tentaram namorá-la. Heitor pergunta a Rubi por que insiste em lhe pagar se sabe perfeitamente que é o Alessandro que está se responsabilizando por todos os gastos com sua mãe. Rubi, hipócrita, diz a Heitor que Alessandro só está fazendo isso para pressioná-la a voltar a ser sua namorada. Genaro fica nervoso ao descobrir que Sofia é irmã de Alessandro. Dr. Belmiro diz a Alessandro que seu projeto agora lhe pertence, que está a ponto de conseguir um financiamento para colocá-lo em prática e adverte que não deve fazer nada contra ele, pois não terá como provar que o desenho é seu. Na construtora, Hilda diz a Rubi que o arquiteto Heitor telefonou para avisar que durante toda a tarde não estará na empresa. Rubi fica furiosa e quebra o porta-retrato com a foto de Maribel.

QUERIDA INIMIGA

Jaqueline e Arthur fazem juras de amor enquanto planejam saquear a empresa de Hortência. Com Hortência na clínica, Sara pede a Alonso que passe uma noite com ela na mansão, mas Alonso nega, dizendo que não pode fazer isso. Sara se lembra que Lalo a disse que Alonso estava com ela apenas para esquecer Lorena. Alonso pensa que está cada vez mais difícil continuar com Sara. Para Rose, é um tormento ver Juliano rodeado de modelos. Lorena tenta fazer Rose entender que é ela quem Juliano ama. Paula chega ao apartamento após ter tirado fotos de Arthur com Jaqueline e diz a Darío que eles precisam sair. Paula diz a Darío que o revelará a o tipo de mulher com quem se casou. Jaqueline chega e ao vê-la exige que Darío a expulse de seu apartamento. Paula mostra a foto e Jaqueline jura que é uma montagem, pois Paula só deseja separá-los. Darío exige que Jaqueline vá embora, mas ela responde que não irá. Darío, então, joga suas roupas pela janela e Jaqueline sai apressada para recolhê-las. Greta vai à casa de Catarina e, com dor, confirma a Valéria que Arthur a engana, mas Valéria tem uma grande surpresa ao saber que não é com Bárbara, mas com Jaqueline. Valeria espera que Arthur chegue de seu encontro amoroso e o confronta com as informações que tem. Arthur confirma que é amante de Jaqueline e pede perdão a Valéria, que o esbofeteia. Jaqueline liga para Arthur e comunica o ocorrido, e que não sabe o que fazer, Arthur a pede para ir á um hotel. Paula não cabe em si de alegria por haver desmascarado Jaqueline e celebra com suas amigas. Darío a visita para pedir lhe perdão por tê-la abandonado, e destruído seu lar. Paula o perdoa em nome de sua filha e dos bons momentos vividos. Quando Alonso anuncia que no dia seguinte vai dar alta a Hortência, Vasco se apressa para avisar Bárbara que contrate uma enfermeira que cuide de sua avó, já que não devem deixar à senhora a mercê de Sara. Sara dá a Lalo 50 mil dólares e diz que não tem mais de onde tirar dinheiro para entregá-lo. Lalo garante que não haverá mais problemas quando Hortência morrer. Sara tenta seduzir Lalo, para voltar a tê-lo nas mãos, mas ele responde que a única coisa que há entre eles é o dinheiro que precisa entregá-lo. Silvia visita Ernesto para informar lhe que ganhou um prêmio e quer sua companhia para recebê-lo. Mais tarde, a diretora da escola dos sobrinhos de Ernesto telefona-o para pedir lhe que vá buscá-los, o que ele faz prontamente, estando com as crianças o telefonam novamente para informar que sua irmã e seu esposo sofreram um acidente, e acabaram falecendo. Arthur investiga onde Valéria está vivendo com as crianças, e vai atrás dela pedir lhe perdão e suplicar que volte para a casa de Catarina. Valéria apenas responde que logo ele receberá o papel do divórcio. Catarina não perde tempo para aconselhar Arthur que tire seus filhos de Valéria, pois ela não vai os cuidar como se deve, mas Arthur afirma á mãe que jamais tirarão os filhos de uma mãe como Valéria, para entregar-los a um homem como ele. Em frente a seu edifício, Maria encontra Jaime, que comenta já saber que ela está trabalhando em um restaurante. Ele diz também que seu divórcio está em andamento, e a pede para que siga sendo sua amiga, o que Maria aceita com gosto. Florência garante a Alonso que a quimioterapia está dando resultado, pois já se sente melhor, porém nos exames Alonso vê que Florência está pior, e comenta com Valéria que isso não é justo. Á pedido de Ernesto, Lorena se comunica com Ivan por telefone, para pedir que ele vá ao apartamento de seu tio, pois tem algo importante para dizer lhe. Ivan é bastante grosseiro com Lorena e se nega a ir. Mônica sabe, por seu pai, o corrido com a irmã de Ernesto, ele conta á Ivan, que reage violentamente. Noemi informa Alonso que se decidiu por dar lhe o posto de Bruno. Alonso dá a noticia a Sara, mas ela a recebe friamente, eles discutem e Alonso diz que se deu conta que eles são muito diferentes em sua maneira de pensar. Zulema e Omar têm uma conversa e ela comenta que Sara só os causou tristeza, e que, desafortunadamente, ela é ambiciosa igual sua avó. Mas tarde Zulema comenta com Maria que acredita que Omar é infiel. Quando Hortência recebe alta, Sara decide levá-la à mansão em seu carro. Vasco a informa que irá com elas, para assegurar que não mate sua avó. Sara tem que aceitar a presença de Vasco e Bárbara em sua casa, pois eles não pretendem deixar Hortência sozinha com ela. Vasco contrata Augusta, uma enfermeira muito eficaz, que fica com a missão de não desgrudar de Hortência um só momento e nem permitir que Sara se aproxime. Sara se enfurece, pois sente que não terá meios de acabar com seu serviço e liquidar Hortência. Mais tarde, Sara entra na sala e encontra Lalo comodamente sentado ali. Ela o pergunta como entrou e ele responde que as sombras cabem em todas as partes. Lalo diz a Sara que além do dinheiro, também deseja viver na mansão. Ela responde que isso é impossível. Bárbara entra neste momento e pergunta quem é esse homem. Sara diz que ele está buscando emprego como motorista. Lalo se apressa em dizer que ele e Sara já chegaram a um acordo e ela o contratou.

A GATA

Gisele convence Edgar que Esmeralda e Paulo são os culpados por sua loucura e, junto com Lorena, vão fazer muito mal a Esmeralda. Mônica tenta convencer Esmeralda de que deve ser mais sociável, que nem tudo é trabalho e afazeres de casa. Carlos Horácio vê Inês pedindo esmola e dá umas moedinhas. Inês se surpreende ao ver Garibaldo com o garoto. Inês chora. Lorena faz um escândalo argumentando que Paulinho está doente. Esmeralda diz a Lorena que não quer que seu filho seja atendido pelo mesmo médico que atendia Gisele. Inês diz a Raí que sentiu muito ao ver Garibaldo bem, e às vezes pensa em pedir lhe ajuda para procurar seu filho. Raí aconselha Inês a se resignar, pois pagaram por seu filho e ela torrou todo o dinheiro. Lorena diz a Edgar que sabe que Paulinho não está doente e agradece por ele tê-la apoiado.

CARINHA DE ANJO

Juju e Emílio gravam um vídeo para o vlog dela onde brincam de torta na cara. Solange avisa Vitor que a prefeitura liberou o alvará do food truck do chef de cozinha. Dulce Maria pede para o pai casar com a irmã Cecília, Gustavo explica que isso não pode acontecer, pois ela é uma noviça. Cecília acorda, mas a Madre Superiora pede para que ela repouse. Juju e Emílio mostram para Dulce Maria o vídeo que fizeram com as tortas na cara. Fátima telefona para o colégio para falar com a irmã Cecília e avisa que está chegando. Dulce Maria aparece de mala e chapéu em seu sonho onde conversa com sua mãe, Teresa. A pequenina diz que quer ir embora antes da irmã Cecília para não sofrer muito e Teresa aconselha a garota a ficar do lado de quem lhe ama. Emílio cobra da mãe o uniforme de super-herói que quer usar. Zé conversa com seus amigos que foram até sua casa.

NOVELA DA BAND

EZEL

O médico pede autorização da família para operar Muntaz. Meliah expulsa Eysan do hospital e Ezel chega. Ezel encontra Ramiz no estacionamento e ele pede ajuda para salvar a filha. A jornalista se encontra com Cengiz em um café e um homem os observa. Ezel e Ramiz discutem. Serdar mostra a Eysan a barriga machucada e ela fica preocupada. O cartão da jornalista é recusado no café e ela vai falar com o gerente. Bahar chega em casa e vê Eysan cuidando de Serdar.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Leôncio compra somente escravas. Dr. Paulo pede a mão de Helena em namoro. Miguel pede que o comendador Almeida venda Isaura. Helena escreve um bilhete para Gabriel. Leôncio ameaça Miguel na frente do Sargento de Milícias. Comendador Almeida diz que precisa da companhia de Isaura. Almeida pede explicações a Leôncio e se espanta porque ele só comprou escravas. André diz que vai matar Leôncio.

A TERRA PROMETIDA

Mireu avisa a Josué que está trazendo um recado do rei Adonizedeque. O oficial exige a presença de Zareg e Bogotai. Orias agradece a Deus pelo milagre. Ele e Milah se despedem dos leprosos. Adonizedeque conversa com as caveiras de sua mãe e esposa. Úrsula insiste para vê-las, mas o rei a repreende. Josué descobre que Zareg é rei de Gibeão. Ula conversa com Lina e diz não ligar para a realeza. Josué ordena a prisão dos intrusos. Quemuel parabeniza Léia por ter salvo a vida de Yana. Racal vê os comparsas detidos e foge. Josué avisa que reunirá os outros líderes hebreus. Salmon avisa que ainda falta encontrar um gibeonita. Racal vai até a tenda de Mara e pede ajuda. Aiúde chega e o ameaça. Racal é levado até Josué, que ordena a morte dos três. Jéssica diz que ajudará Elias a conquistar Laís. Zareg avisa que os hebreus juraram proteger suas vidas. Josué reconhece o juramento e diz não poder executá-los. Mireu retorna à Jerusalém e fala sobre o encontro com o líder de Israel.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários