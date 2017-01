Comemorada a 34ª Festa de São Sebastião na comunidade Santa Tereza em Figueirão

A comunidade de Santa Tereza comemorou no último fim de semana o 34º aniversário da tradicional Festa de São Sebastião, com a participação de cerca de 500 pessoas, segundo a polícia militar. Por meio da diretora de Cultura e Turismo do município, Mari Paniago, a Prefeitura Municipal de Figueirão garantiu o apoio e incentivos à tradicional festa, que além do papel cultural, estimula os jovens às danças típicas e fortalece o laço com os moradores do campo.

Realizada nos dias 20, 21 e 22 de janeiro a festa teve programação extensa com celebração de missa e jantar, marcado pela linguiça produzida pelos moradores da comunidade, conhecida como a linguiça de Santa Tereza, além dos tradicionais doces caseiros, a apresentação da dança do catira, da Família Malaquias e o baile com leilões de prendas doadas por devotos.

O Pároco de Figueirão, Padre João Alves de Oliveira, comemorou 25 anos de serviço sacerdotal este ano e foi homenageado na festa pelas pessoas da comunidade, grupo de jovens da igreja e Ministros da Capela do Divino Espirito Santo.

“Essa é uma festa religiosa voltada à São Sebastião, um santo que, segundo a crença é o protetor da pecuária, daí sua forte tradição na zona rural”, esclarece Mari Paniago. “Por isso os produtores, fazendeiros ou sitiantes, sempre oferecem animais para os leilões e a renda é revertida para obras sociais da igreja”, completa.

Ainda segundo a diretora de Cultura e Turismo, a alegria das pessoas era contagiante. “Nem a forte chuva dificultou a presença de fiéis. Muitas pessoas vieram da área rural, da cidade de Figueirão e de Camapuã. Também veio uma caravana de Camapuã, comandada pelo guia de viagem Andrezinho, num ônibus fretado com 42 pessoas”.



Texto: Diego Silva – Assessoria Fotos: Mari Paniago