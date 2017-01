Ciat oferece oportunidades de trabalho para Costa Rica

O CIAT do municipio de Costa Rica, esta oferecendo vagas de empregos na cidade. Confira abaixo a relação dos empregos

05 vagas para Motorista de Caminhão (com exp.) CNH AD

01 vagas para Operador Moto Niveladora (com exp.) CNH AD

02 vagas para Soldador Industrial (com exp.)

02 vagas para Atendente de Farmácia (com exp.)

01 vaga para Operador de Pá Carregadeira ( com exp.) CNH AD

02 vagas para Operador de Pá Carregadeira (com exp.) CNH AC

01 vaga para Caldeireiro Sr. (com exp.)

01 vaga para Eletrotécnico (com exp.)

02 vagas para Mecânico de Colhedora (com exp.) CNH AB

01 vaga para Vigilante com curso

01 vaga para Garçom (com exp)

01 vaga para Inspetor Agrícola

02 vagas para Operador de Processo (em Química de açúcar e álcool)

06 vagas para Mecânico de Automóveis

01 vaga para Balconista de Açougue

01 vaga para Operador de Processo de Produção (com exp.)

01 vaga para Técnico em Manutenção de equipamento de Informática (com exp.)

01 vaga para Fiscal de Caixa (com exp.)

01 vaga para Auxiliar Contábil

03 vagas para Mecânico de caminhão (com exp.)

03 vagas para Operador de Caixa (com exp.)

05 vagas para Operador de Maquinas Agrícolas (com exp.) CNH AB

01 vaga para Gerente de Lanchonete e Restaurante

01 vaga para Caseiro com CNH B (Trazer Curriculum)

01 vaga para Mecânico de Suspensão (com exp.)

01 vaga para Técnico Agrícola (com exp.) CNH AB

02 vagas para Tratorista Agrícola (com exp.) (Trazer Curriculum)

02 vagas para Pedreiro (com exp.)

05 vags para trabalhador rural (trazer curriculum)

04 vagas para aux administrativo (trazer curriculum)

02 vaga para Técnico de Laboratorio Industrial ( com exp.)

02 vagas para Auxiliar de Limpeza.

