ATENÇÃO: Prefeito João Carlos está reunido com as autoridades locais para tratar do rompimento de contrato com a OSs

O Prefeito de Chapadão do Sul João Carlos Krug, está reunido neste momento em seu na prefeitura, juntamente com vereadores, secretários municipais, corpo jurídico do município e imprensa local, para discutir e tratar o rompimento do contrato com a OSs, que administra a saúde do município.

O Ministério Público Estadual de Chapadão do Sul recomendou a rescisão do contrato administrativo celebrado entre o Poder Executivo e a AHBB (Associação Hospitalar Beneficente do Brasil). A recomendação do MP tem com base milhares de páginas com relatórios que apontam irregularidades em diversas áreas na complexa cadeia de prestação do serviço de saúde em Chapadão do Sul.

Em instante mais detalhes da reunião.

