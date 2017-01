SERC vence Paranaiba em jogo preparatório para estreia no estadual

Se preparando há uma semana para o Campeonato Sul-Mato-Grossense, o novo elenco da Serc já passou pelo primeiro teste na manhã deste domingo (22), superando, sem dificuldades, um time amador de Paranaíba, no estádio da Serc, em Chapadão do Sul, por 4 a 0.

Com notável superioridade técnica que a equipe adversária, a Serc construiu o resultado de forma equilibrada, abrindo dois gols de vantagem na primeira etapa e completando o placar com outros dois tentos na etapa final. Robinho, Maranhão, Felipe e o atacante Biro marcaram os gols da partida para o time da casa. Do outro lado, os dois goleiros da Serc que atuaram na partida sequer foram exigidos.

Ainda sem muito alarde, o time de Chapadão do Sul treina com plantel numeroso, com vários jogadores da região e vindos da base do clube, somando-se a eles alguns poucos contratados. Sem garantias financeiras, o presidente João Félix ainda cogita a desistência, porém, enquanto isso, o grupo segue se preparando sob orientações de Odirley Lage.

O clube tem estreia no estadual programada para o próximo domingo (29), às 16h, no estádio Laertão, em Costa Rica, contra o time da casa. Além do rival, a Serc encara ainda na primeira fase quatro adversários da capital: Comercial, Novo, Operário e União/ABC.

