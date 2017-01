Secretaria de Cultura e Esporte prestigia a Festa de Reis do Aroeira.

No último sábado (21) o secretario Wander Viegas e sua equipe, a Diretora de Cultura Joélita Martins, o Coordenador de Projetos Culturais Martin Palomares e a Pedagoga Eleise, junto com o Cinegrafista Jean do Couto estiveram na Aroeira onde aconteceu a Festa de Folia de Reis.

A Folia de Reis é uma festa católica, de origem Portuguesa que é comemorada desde o século XIX. Esta festa está ligada à comemoração do Natal e ao nascimento do menino Jesus, pois segundo a Bíblia, quando Jesus nasceu, três reis magos (Melchior, Baltasar e Gaspar) foram visitá-lo, levando presentes.

Essa data, fixada em 6 de janeiro, passou a ter grande importância em países de origem latina, especialmente os que a cultura é de origem espanhola. Em alguns lugares esta comemoração se tornou mais importante até que o próprio Natal. Em Muqui, no Espírito Santo por exemplo, acontece desde 1950 o maior encontro nacional de folia de reis, reunindo cerca de 90 grupos de foliões de regiões como Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, organizado pela Secretaria Municipal de Cultura.

O grupos de foliões visitam as casas que os acolhem e fazem doações, cantando e tocando músicas de louvor a Jesus e aos Santos Reis, em volta do presépio, com muita alegria.

Em nosso município não é diferente. Há 12 anos os foliões passam de casa em casa entrando, onde são recebidos, e comemorando junto com os proprietários do lugar o nascimento de Jesus.

O organizador da festa desse ano foi o Sr. Vicente pediu para que agradecêssemos ao Secretário de Cultura e Esportes que esteve prestigiando a festa junto com alguns componentes de sua equipe, agradecer aos fazendeiros que ajudaram na realização desse evento cultural e agradecer também a todos que ali estiveram participando e comemorando a Folia de Reis.

O festeiro do próximo ano será o Thiago, filho do Sr. Vicente. Temos a certeza de que a festa será tão linda quanto foi a desse ano.

O prefeito João Carlos Krug parabeniza ao festeiro Sr Vicente, a todos da comunidade que ajudaram e participaram da linda festividade.

