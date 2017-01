Rodovia MS 306 continua causando prejuízo aos usuários

A rodovia MS 306, entre os municípios de Chapadão do Sul e Cassilândia, continua causando muitos prejuízos aos seus usuários.

Nesta segunda-feira (23), a nossa reportagem que esteve na cidade de Cassilândia, pode testemunhar dois acidentes causado pelos vários buracos.

Próximo a cidade de Cassilândia, nas imediações da entrada da UEMS, uma família que retornava de Chapadão do Sul, para o interior de São Paulo, não teve como desviar dos buracos e após estourar o pneu traseiro o veículo veio a capotar. As quatro pessoas adulta e uma criança que estava no veículo, milagrosamente saíram ilesas do acidente.

Já o veículo da família, uma corsa, classic, ficou todo destruído.

Na descida da região conhecida como descida do Júlio Martins, um caminhão, teve seus pneus estourados após cair em um buraco.

Nos 13 km, entre a cidade do município de Chapadão do Sul, até o aeroporto municipal, a situação é muito perigosa. As duas pistas apresentam vários buracos, alguns com até 3 metros de larguras, que estão colocando em risco a vida dos usuários da rodovia.

Chamou a atenção da nossa reportagem, que todos os buracos na pista, são originados em cima do serviço de tapa buracos realizado à menos de 20 dias.

Nas duas pistas da MS 306, que corta a cidade, já se perdeu a conta de quantas vezes a empresa contratada ou a Agesul, já fez o reparo e após uma semana, abre todos novamente.

Parece que todo o serviço é realizado dentro de uma programação, de duração de uma semana, para que os mesmos serviços sejam executados novamente e alguém seja favorecido.

VEJA ABAIXO ALGUMAS FOTOS

