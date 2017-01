Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES Esperanças bem sucedidas, desejos concluídos e exaltação profissional e social, estão previstos para você agora. Muito boa influência também aos assuntos pessoais e as artes de um modo geral.

TOURO Dia em que terá muito sucesso ao tratar com autoridades civis e na solução de seus problemas profissionais, financeiros e pessoais. Gastos excessivos de dinheiro o perturbarão nos próximos dias. Ótimo para tratar de assuntos de trabalho.

GÊMEOS O dia se apresenta positivo aos negócios arriscados e as empresas precipitadas. Terá bom relacionamento com os filhos. Pratique esportes. Os contatos sociais estarão em primeiro lugar. Em relação aos seus anseios, não adianta ficar pensando em ninharias.

CÂNCER Procure compreender melhor seus colegas de trabalho bem como os familiares e a pessoa querida. Impulsionado em descobrir suas verdadeiras aptidões e transformar o próprio ambiente, sua percepção estará super apurada na conquista de novos horizontes.

LEÃO Influxos excepcionalmente benéficos para a sua vida em conjunto com outras pessoas e o trabalho. Evite a precipitação e os gastos supérfluos. Procure valer-se deste dia, para promover a sua elevação em todos os sentidos.

VIRGEM Com energia mental, com otimismo realizará muito neste dia, principalmente no que possa contar com a colaboração de pessoas amigas. Evite atrasos na execução de tarefas importantes. Não faça promessas que não possa cumprir.

LIBRA Influências favoráveis, para novos empreendimentos, ótimo para os estudos, cuide melhor de sua saúde. Seja mais profissional dentro do seu trabalho. É hora de começar a resolver as suas questões pendentes.

ESCORPIÃO Uma fase difícil, em que deverá agir com muita cautela, otimismo, inteligência e vivacidade, para que tudo saia a seu modo, se inicia hoje. Tome cuidado com os inimigos declarados e cuide da saúde. Neutro no amor.

SAGITÁRIO Muito boa influência para tratar de negócios e assuntos pendentes, para melhorar sua capacidade profissional e para iniciar tratamento de saúde. A vida amorosa necessita de paz e compreensão e o lar também. Ascensão material.

CAPRICÓRNIO Melhora das chances de sucesso geral. Haja com inteligência e com perícia que conseguirá chegar onde pretende. Êxito pessoal, social, elevação do caráter e felicidade íntima e amorosa. Você pode estar se preocupando muito com a saúde.

AQUÁRIO Indecisão para tomar atitudes. Pensamentos pessimistas, sem razão de ser. Procure animar-se. Conte com a compreensão da pessoa amada. Nervosismo exagerado, cuide-se. Possibilidade de você começar a se inquietar de modo exagerado, pois poderá estar novamente pensando em uma viagem a muito planejada.

PEIXES Trate de seus assuntos pessoais e financeiros com o máximo de cuidado neste dia, pois qualquer erro poderá acarretar-lhe sérios prejuízos, em futuro próximo. Ótimo para novas amizades e ao trabalho em equipe.

