Floricultura BemMeQuer, esta sob nova direção e com muitas novidades

A Floricultura Bem-Me-Quer, está sob nova direção e com um novo showroom, para melhor atender aos seus clientes.

A Bem-Me-Quer, agora está sob a direção de Tatiane Frazoni, que traz muitas novidades para seus clientes.

Showroom

Um as novidades da Floricultura BemMeQuer, será o novo espaço da loja, com um Showroom, com novas opções de decorações, onde seus clientes ficaram atualizados com as novidades.

DECORAÇÕES

Agora, além de lindos arranjos naturais e artificiais, buquê de flores, presentes, a Floricultura BemMeQuer, está com a novidade de DECORAÇÕES, para casamentos, formaturas, aniversários, bodas de ouro, festa de 15 anos e eventos em geral.

Para os noivos, pensando na praticidade e conforto, A BemMeQuer, oferece aos noivos, descontos especiais na ornamentação da igreja e no buquê de noiva.

Perfumes

Outra opção na Floricultura será a linha de Perfumes, nacionais e importados para atender todos os seus clientes.

Chocolates de Gramados para a Páscoa

Buscando novas opções de melhor atender o seu cliente, a Floricultura BemMeQuer, é revendedora exclusivas da linha de Chocolates Florybal, da cidade de Gramados, para a sua Páscoa.

A BemMeQuer, tem agora também toda a linha de produtos da linha Aromas da Le-Jardin, da cidade de Gramados.

Venha conferir as novidades na Floricultura BemMeQuer, Situada na avenida oito, 1067, Centro, ao lado da sorveteria Speciale, telefone. 3562.2956.

veja as fotos abaixo(clique nas fotos para ampliar a imagem)

