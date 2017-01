Controle de Vetores divulga balanço da primeira semana do Projeto Cidade Limpa

O Departamento de Controle de Vetores da Secretaria de Saúde de Chapadão do Sul divulgou balanço com os números da primeira semana de ações do Projeto Cidade Limpa lançada na semana passada pela Prefeitura de Chapadão do Sul contra os mosquitos transmissores da dengue, chinkungunya, zika entre outras doenças.

O projeto vai percorrer todos os bairros e o centro da cidade promovendo um grande trabalho de conscientização da população e limpeza de quintais e locais públicos.

Na primeira semana as ações foram concentradas em parte do centro da cidade e 100% do Bairro Esperança e Residencial Planalto.

Os agentes de endemias e agentes de saúde visitaram 1.666 imóveis, sendo que 223 estavam fechados, e destes, 79 imóveis receberam uma nova visita dos agentes, que puderam realizar o trabalho de orientação ao morador. Foram encontrados 43 focos do mosquito.

A empresa responsável pela limpeza da cidade, que também está dando a sua contribuição para o sucesso do projeto, fez o recolhimento de 03 caminhões de entulhos e outros depósitos de águas que possam servir de criadouro para o mosquito. Ainda foram feitas duas notificações para a Vigilância Sanitária sobre a destinação incorreta de água servida e fossas sépticas em imóveis.

Essa semana a campanha continua na área central da cidade, conforme cronograma abaixo:

20/01/2017

– Todo o centro abaixo da Avenida Dezesseis incluindo o Residencial São Pedro.

27/01/2017

– Iniciam-se os trabalhos no Parque União.

Começando pelo Polo e dando sequência nos demais bairros:

Bairro Esplanada

Bairro Flamboyant

Bairro Spatódia

Residencial Buritis

Bairro Sibipiruna

Esse trabalho terá duração de aproximadamente duas semanas.

Finalizado os trabalhos na zona urbana, iniciam-se os trabalhos também nos arredores da cidade, incluindo chácaras e empresas. Este trabalho também se estenderá até a Fazenda Campo Bom e Iaco Agrícola.

